Європейський суд дозволив створення футбольної Суперліги.

Це означає, що статус-кво в європейському футболі може бути порушено найближчим часом.

 

 

У четвер, 21 грудня, Європейський суд – найвища судова інстанція Європейської Унії – визнав незаконними дії FIFA та UEFA, які у 2021 році заборонили кільком провідним футбольним клубам Європи створювати Європейську Суперлігу. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Судді дійшли висновку, що дії названих футбольних організацій порушують антимонопольне законодавство Європейської Унії, оскільки вони не мають унікального права на проведення клубних змагань у Європі. Це означає, що статус-кво в європейському футболі може бути порушено найближчим часом.

 

При цьому у рішенні суду не йдеться про те, що створення Суперліги має бути схвалено. Але FIFA та UEFA рекомендовано виявити більше відкритості та готовності до змін.

 

Нагадаємо, що у квітні 2021 року 12 найсильніших та найбагатших клубів Європи (шість англійських, три іспанських та три італійських) оголосили, що вже з наступного сезону мають намір влаштувати новий регулярний турнір – Європейську Суперлігу. Серед учасників такі клуби-корифеї, як «Арсенал», «Ліверпуль», «Манчестер Юнайтед», «Барселона», «Реал», «Інтер», «Мілан», «Ювентус» тощо. Відповідну юридичну особу було зареєстровано в Іспанії.

 

FIFA та UEFA відмовилися визнати нову організацію та попередили, що клуби та гравці, які погодяться грати в рамках Суперліги, будуть відсторонені від європейських та світових турнірів, організованих під їхньою егідою.

 

На тлі скандалу дев'ять із дванадцяти клубів відмовилися від участі у проєкті через тиждень після його початку. Але іспанські «Реал» та «Барселона», а також італійський «Ювентус», як і раніше, зацікавлені в новому турнірі. Після рішення Європейського суду керівництво цих клубів може спробувати повернути до проєкту колишніх спільників.

 

Проте залишається питання, чи новий чемпіонат буде прийнято вболівальниками. 2021 року переважна більшість фанатів висловилася проти цієї ідеї. Критики Суперліги вважають, що її створення призведе до втрати конкурентності у футболі. Уболівальникам подобається, що в нинішній системі склад еліти до певної міри непередбачуваний: команда-ґранд може погано зіграти і втратити місце в топі, а аутсайдер, навпаки, провести блискучий сезон і піднятися нагору.

21.12.2023

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