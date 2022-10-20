239-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:31 Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу в інтерв'ю "Німецькій хвилі" побажав Владіміру Путіну потрапити до пекла.

– Чи ви б хотіли побачити Путіна у в'язниці? – У пеклі.

12:19 Німеччина в межах навчальної місії Європейської Унії EUMAM Ukraine планує на весну провести вишкіл для українських військовиків чисельністю з повноцінну бригаду – до 5 тисяч осіб, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, повідомляє Die Zeit.

11:57 "Україна вже знищила майже 50% потенціалу головної загрози НАТО у вигляді РФ, – заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. – Членство України в НАТО точно посилить Альянс".

11:39 СБУ затримала блогера, який оприлюднив відео обстрілу Бурштинської ТЕС. Блогер відзняв на відео наслідки влучань ракет по об’єкту критичної інфраструктури та задля збільшення кількості підписників розмістив його у своєму телеграм-каналі. Відео підхопив телеграм-канал, який має мільйонну аудиторію. А через 7 хвилин результати обстрілу вже були у російських пропагандистів. Інформацію з відкритих українських джерел враховують російські військові під час планування своїх дій. Встановлений СБУ блогер не є коригувальником і не мав наміру сприяти ворогу. Після спілкування зі спецслужбою він усвідомив, що відео влучань можуть бути використані РФ для коригування точності ударів.

11:30 Російські війська, які тікаючи від наступу ЗСУ на Херсонщині, намагаються переправитись з правого на лівий берег Дніпра, прикриваючись цивільним населенням: для цього вони оголосили евакуацію та створюють ажіотаж, заявила керівник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

10:21 В Україну прибув із візитом президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс. "Моя мета – скласти уявлення про становище у зв’язку з війною, гуманітарну ситуацію та підготовчу роботу до відбудови країни", – написав Кассіс у twitter.

10:04 Російські загарбники почали вивозити майно із тимчасово захопленого Енергодара, зокрема пограбували готель «Скіфський», повідомляє НАЕК "Енергоатом": "Окупанти починають втікати з Енергодара. Паніка, страх та очікування поразки, які охопили окупантів у Херсонській та Запорізькій областях, дійшли й до Енергодара. Вчора, 19 жовтня, та сьогодні вночі з осередків компактного проживання російських військових і окупаційної "адміністрації" міста почали вивозити награбоване майно. Так, було зафіксовано масове пограбування готелю "Скіфський". Рашисти виносили звідти й пакували в автобуси та вантажівки все, що можна: телевізори, холодильники, меблі, чайники та інші побутові речі. Така собі евакуація з пограбунком або фактично дозволене черговим указом путіна мародерство під прикриттям введеного ним "воєнного стану" на тимчасово окупованих росією українських територіях".

10:01 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

18 жовтня 2022 року нещодавно призначений командувач російських військ в Україні генерал Серґєй Суровікін заявив російським медіа, що на Херсонщині «склалася складна ситуація». Він схвалив озвучені раніше плани окупаційної влади щодо евакуації мирного населення.

Заява Суровікіна як головного оперативного командувача, яка висвітлює негативні новини про «спецвійськову операцію», є вкрай незвичною. Ймовірно, це свідчить про те, що російська влада всерйоз розглядає масштабне відведення своїх сил із району на захід від ріки Дніпро.

Ключовим завданням будь-якої російської операції з виведення військ було би перевести у належному порядку війська та їхню техніку через ріку завширшки 1000 метрів. Оскільки всі постійні мости серйозно пошкоджені, Росія, найімовірніше, буде покладатися на тимчасовий міст із барж, який вона останніми днями завершила споруджувати біля Херсона, і на військові понтонні переправи, що продовжують функціонувати в кількох місцях.

Росія значною мірою покладатиметься на військові понтонні переправи під час будь-якого відходу через Дніпро.

10:00 Україна та США підписали спільну заяву про наміри створити американсько-українську оперативну групу з інфраструктури, зосереджену на критично важливих потребах України під час війни та майбутньої повоєнної реконструкції інфраструктури, повідомляє Міністерство торгівлі США. Заяву підписали міністр торгівлі США Джина М. Раймондо, міністр транспорту Піт Буттіджедж та міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

09:46 Вночі російські окупаційні війська знову атакували Миколаївщину ударними безпілотниками-камікадзе "Shahed-136", 14 дронів знищено: дев’ять – силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь", по два безпілотники знищено воїнами Військово-Морських сил та Національної гвардії України, ще один – Національною поліцією України, повідомили в Повітряному командуванні "Південь" Повітряних сил Збройних Сил України.

09:42 Вночі росіяни завдали удару по промисловому підприємству та об’єкту енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі Дніпропетровщини. Жертв немає, але є серйозні руйнування, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

09:33 20 жовтня у всій Сумській області на день відключають водопостачання, повідомив голова обласної військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький. "По області відключаємо водопостачання з 7 до 23 години; не працюватиме електротранспорт, не працюватиме вуличне освітлення. Просимо виробничі підприємства, ресторани та кав'ярні зробити завтра санітарний день або обмежити споживання електроенергії по максимуму", – закликав Живицький.

09:12 Вночі у Миколаєві підірвали пам'ятник радянським чекістам – донедавна презентований як пам'ятник "загиблим міліціонерам". Як повідомляє видання Новини-N, металева статуя розтрощилася, встояв лише постамент. Від вибухової хвилі у сусідніх будинках вилетіли шибки. 13 жовтня навколо пам'ятника загиблим міліціонерам спалахнув конфлікт: представники патріотичних сил намагалися демонтувати окремі совєцькі елементи на монументі, але на захист пам'ятника зібралися ветерани МВС. Начальник управління культури Миколаївської міськради Юрій Любаров заявив на місці, що законних підстав для демонтажу пам'ятника або якихось його частин немає – він охороняється законом. Голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім закликав покарати причетних, якщо інформація про закладення вибухівки підтвердиться.

09:05 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 66 650 (+370) осіб, танків – 2567 (+13) од., бойових броньованих машин – 5255 (+20) од., артилерійських систем – 1646 (+9) од., РСЗВ – 372 (+0) од., засобів ППО – 189 (+0) од., літаків – 269 (+0) од., гелікоптерів – 243 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1311 (+25) од., крилатих ракет – 329 (+6) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4005 (+6) од., спеціальної техніки – 147 (+1) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

75,1% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

30,3% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

66,8% автомобільної техніки (з них 1,0% за минулий тиждень),

53,4% артилерійських систем (з них 2,6% за минулий тиждень),

33,4% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

21,6% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

27,4% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень),

13,4% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень).

08:07 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Бахмут, Бахмутське, Кліщіївка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське, Опитне та Мар’їнка Донецької області. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Протягом доби противник завдав одинадцять ракетних та двадцять вісім авіаційних ударів, здійснив понад шістдесят п’ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад двадцяти п’яти населених пунктів. Це, зокрема, Бурштин Івано-Франківської області, Ладижин Вінницької області, Зеленодольськ Дніпропетровської області, Сіверськ, Слов’янськ і Терни на Донеччині, Значкове Запорізької області та Давидів Брід на Херсонщині. Для своїх злочинів окупанти використали крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, ворог здійснив пуски понад десяти безпілотних літальних апаратів іранського виробництва “Shahed-136”, понад половину яких – із території республіки білорусь. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках ворог здійснював обстріли: на Слобожанському напрямку – з різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Гоптівка, Гряниківка, Колодязне, Красне, Огірцеве та Стрілеча Харківської області; на Куп’янському та Лиманському напрямках – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Першотравневе Харківської області; Ковалівка, Новоєгорівка, Новолюбівка Луганської області та Зарічне, Терни і Торське на Донеччині; на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Зеленопілля, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Майорськ, Нью-Йорк, Соледар та Яковлівка Донецької області; на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Опитне, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів у районах понад 20 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Серед них - Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Золота Нива Донецької області та Микільське, Оріхів і Червоне Запорізької. На Південнобузькому напрямку ворог продовжує облаштовувати оборонні позиції. Для стримування контрнаступу наших військ обстрілює населені пункти вздовж усієї лінії зіткнення. За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію Луганської області прибуло поповнення з числа мобілізованих осіб. Відзначаються численні факти пограбувань та мародерства. Не виключається, що значна кількість зазначеного контингенту прибула з місць позбавлення волі. За попередньою інформацією, керівництво Ірану та російської федерації домовилися про направлення на територію російської федерації радників та інструкторів з використання ударних БпЛА. Зокрема, відомо про підготовку операторів вже наявних БпЛА “Shahed-136” та перспективних БпЛА “Arash-2”. Існує висока ймовірність здійснення російськими окупантами обстрілів мирного населення Херсонської області. Так, вранці 19 жовтня цього року, на тимчасово зайнятій території, проведена розсилка повідомлень із закликом до евакуації населення Нової Каховки нібито у зв’язку з підготовкою обстрілів з боку підрозділів Збройних Сил України. За уточненою інформацією, в результаті ударів Сил оборони протягом останніх днів, підтверджено ураження живої сили та техніки противника в Запорізькій області – до 150 військовослужбовців поранено та знищено близько 15 одиниць озброєння і військової техніки. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала десять ударів. Підтверджено ураження шести районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили шість крилатих ракет, один гелікоптер Ка-52 та шістнадцять БпЛА, з них - чотирнадцять “Shahed-136”. іранського виробництва. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, один склад боєприпасів, станцію РЕБ та шість інших важливих об’єктів, включаючи міст та понтонну переправу противника.

07:47 Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр скасував свій візит до Києва. Про це повідомила німецька газета Bild. Згідно з інформацією видання, Штайнмаєр планував прибути до Києва 20 жовтня. Проте 18 жовтня він відмовився від поїздки на підставі останніх оцінок органів безпеки Німеччини. Два президенти домовилися про телефонну розмову, яка відбудеться у четвер.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Ймовірно, російська влада створює інформаційні умови, щоб виправдати заплановані російські відступи та втрату значної території в Херсонській області.

• Російські війська створюють інформаційні умови для атаки під фальшивим прапором на Каховську гідроелектростанцію; російські військові можуть вважати, що прорив дамби міг би прикрити їхній відступ із правого берега Дніпра та запобігти або затримати просування України через річку.

• Росія продовжує використовувати маску «евакуації» цивільного населення як прикриття для масового примусового вивезення мирного населення з окупованих Росією районів України.

• Декларація російського президента Путіна про готовність до воєнного стану від 19 жовтня є значною мірою правовою сценою, яка має на меті легітимізувати дії, які російські військові мають здійснювати або вже здійснюють, одночасно створюючи основу для майбутньої мобілізації та внутрішніх обмежень.

• Фінансист «Ваґнера» Євгеній Пригожин продовжує зусилля, щоб відокремити себе та сили групи «Ваґнера» від звиклих російських військових елементів.

• Російські війська продовжували проводити обмежені наступи, щоб відвоювати втрачені території на північному сході Харківської області.

• Повідомляється, що російські й українські війська продовжували штурмувати в районі Кремінна–Сватове.

• Російські джерела широко стверджували, що українські війська здійснили черговий наступ на північному заході Херсонської області.

• 19 жовтня президент Росії Путін видав указ, спрямований на усунення занепокоєнь російських військовослужбовців щодо своєчасних виплат і покладення відповідальності за майбутні проблеми з виплатами на міністра оборони Серґєя Шойгу та міністра фінансів Антона Сілуанова.

• Російський парламент запропонував правові заходи, які дозволять російській владі мінімізувати внутрішні наслідки часткової мобілізації в потенційних майбутніх хвилях.

• Російські військові посадовці продовжували примусово мобілізувати українських жителів окупованих Росією територій, щоби працювати чи воювати на боці російських військових.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України – підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":

Тривають активні бойові дії вздовж лінії зіткнення. Ворог зосереджує свої зусилля на веденні оборонних дій на зайнятих позиціях, наносить ракетно-артилерійські удари по наших підрозділах та населених пунктах, прилеглих до лінії розмежування протиборчих сил. Противник намагається відстежувати склад, стан та переміщення наших підрозділів шляхом ведення повітряної розвідки, з використанням безпілотних апаратів. Одного з таких шпигунів наш зенітно-ракетний підрозділ приземлив у дрУзки в Бериславському районі на Херсонщині. Опівдні ракетою повітряного базування Х-101, спрямованою з літака Ту-95 противник завдав удару по об’єкту критичної інфраструктури на Вінничині. Обійшлося без людських втрат. На Миколаївщині з міномету ворог гатив в напрямку Очаківського порту, його акваторії та по рекомендованих морських шляхах. Гелікоптерами армійської авіації та парою штурмовиків Су-25 противник наніс 4 авіаційних удари неподалік Нової Кам'янки та Трифонівки на півночі Херсонщини. Втрат немає. Штурмовою авіацією наших Повітряних сил нанесено 6 ударів по пунктам розгортання зенітно-ракетних комплесів "Бук- 2М", "ТОР" та "ПАНЦИР", а парою геликоптерів Мі-24 та Мі-8 атаковано район зосередження живої сили та техніки ворога неподалік Любомирівки. Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони, протягом дня відпрацьовано понад 440 вогневих завдань. Уточнені втрати ворога склали: 43 рашисти, 6 танків, 9 одиниць авто-бронетехніки, 2 гаубиці 152 калібру, командно-штабну машину та ворожий безпілотник-розвідник. Знищено 2 склади боєприпасів в Бериславському районі. У Чорному морі корабельне угруповання ворога нараховує 9 кораблів та катерів, які маневрують уздовж узбережжя Криму. Серед них 2 ворожих великих десантних кораблі, 2 носія крилатих ракет з сумарним залпом – 12 «Калібрів».

00:59 Президент України Володимир Зеленський назвав "істерикою" спробу поширення Владіміром Путіним норм російського закону про воєнний стан на окуповані території. "Наше спільне завдання – вистояти проти цих неадекватів. Росія пів року цуралася слова війна, карала за нього своїх же людей, а тепер сама оголошує воєнний стан на окупованих територіях. Окупанти самі принесли війну на нашу землю, а тепер підписуються якість укази, що закріплюють війну. Просто істерика у товаришів чекістів. Істерика буде тим більшою, чим ближче буде поразка Росії", – наголосив голова держави.

00:11 Українські сили ППО збили 233 дрони-камікадзе "Шахед", повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.