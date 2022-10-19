Франк-Вальтер Штайнмаєр скасував візит до Києва.

В офісі президента Німеччини пояснили скасування мотивами безпеки.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр скасував з міркувань безпеки свій візит до Києва, який мав відбутися цього тижня. Про це повідомила німецька газета Bild.

За інформацією видання, Штайнмаєр планував прибути до Києва 20 жовтня. Проте 18 жовтня він відмовився від поїздки на підставі останніх оцінок органів безпеки Німеччини. Ймовірно, це пов'язано з регулярними російськими атаками дронами та ракетами, яких зазнає Київ вже десять днів поспіль.

«Ми ретельно та конфіденційно планували візит федерального президента в Україну, який є важливим для обох сторін» – повідомила речниця Штайнмаєра у Twitter у середу ввечері, 19 жовтня. Два президенти домовилися про телефонну розмову, яка відбудеться у четвер.

Візит Штайнмаєра погоджувався протягом кількох тижнів, а його скасування викликало роздратування у Києві, пише Bild. «Поки федеральний президент скасовує свій візит, багато іноземних дипломатів та гостей хочуть продемонструвати свою присутність в українській столиці просто зараз», — заявив виданню неназваний представник української влади. Йдеться, зокрема про візит до Києва міністра закордонних справ Греції Нікоса Дендіаса.

Франк-Вальтер Штайнмаєр ще жодного разу не відвідував України після початку війни. Він збирався приїхати у квітні, але, як стверджує видання, «українська влада вважала його візит небажаним через проросійську позицію» Штайнмайєра у минулому».

Нагадаємо, що бундесканцлер Німеччини Олаф Шольц після образи Штайнмаєра також вирішив утриматися від поїздки до Києва. Проте у червня Шольц таки відвідав Київ разом із лідерами Франції та Італії.

У серпні амбасадорка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen) заявила про підготовку візиту Штайнмаєра до Києва, але не уточнила, коли він може відбутися.