Франк-Вальтер Штайнмаєр скасував візит до Києва.

В офісі президента Німеччини пояснили скасування мотивами безпеки.

 

 

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр скасував з міркувань безпеки свій візит до Києва, який мав відбутися цього тижня. Про це повідомила німецька газета Bild.

 

За інформацією видання, Штайнмаєр планував прибути до Києва 20 жовтня. Проте 18 жовтня він відмовився від поїздки на підставі останніх оцінок органів безпеки Німеччини. Ймовірно, це пов'язано з регулярними російськими атаками дронами та ракетами, яких зазнає Київ вже десять днів поспіль.

 

«Ми ретельно та конфіденційно планували візит федерального президента в Україну, який є важливим для обох сторін» – повідомила речниця Штайнмаєра у Twitter у середу ввечері, 19 жовтня. Два президенти домовилися про телефонну розмову, яка відбудеться у четвер.

 

Візит Штайнмаєра погоджувався протягом кількох тижнів, а його скасування викликало роздратування у Києві, пише Bild. «Поки федеральний президент скасовує свій візит, багато іноземних дипломатів та гостей хочуть продемонструвати свою присутність в українській столиці просто зараз», — заявив виданню неназваний представник української влади. Йдеться, зокрема про візит до Києва міністра закордонних справ Греції Нікоса Дендіаса.

 

Франк-Вальтер Штайнмаєр ще жодного разу не відвідував України після початку війни. Він збирався приїхати у квітні, але, як стверджує видання, «українська влада вважала його візит небажаним через проросійську позицію» Штайнмайєра у минулому».

 

Нагадаємо, що бундесканцлер Німеччини Олаф Шольц після образи Штайнмаєра також вирішив утриматися від поїздки до Києва. Проте у червня Шольц таки відвідав Київ разом із лідерами Франції та Італії.

 

У серпні амбасадорка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen) заявила про підготовку візиту Штайнмаєра до Києва, але не уточнила, коли він може відбутися.

19.10.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Нобеля з медицини отримав засновник палеогенетики
Сванте Паабо розшифрував геном неандертальця та інших доісторичних людей.
19.10.22 | | Наука
237-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Збройних Сил України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Берестове Харківської області, Бахмутське, Іванград, Кліщіївка, Первомайське та Мар’їнка Донецької області.
18.10.22 | | Україна
Бентежна україноцентричність
Юрко ТИМЧУК
Національна ідея, сформульована Подерв’янським, «Від…біться від нас» наразі не актуальна, бо довкола України обертається час, простір і Ілон Маск зі Starlinkом
17.10.22 | | Україна
236-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Збройних Сил України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Торське, Спірне, Соледар, Бахмут, Майорськ, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.
17.10.22 | | Україна
Нобелівська премія за “клік-хімію”
Модулярний метод дає змогу швидко і легко створювати складні молекули.
16.10.22 | | Наука
235-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас намагається вести наступальні дії на Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.
16.10.22 | | Україна
Кричи, птахо!
Алєксандра Зіньчук
 Польське видавництво Pogranicze під керівництвом Кшиштофа Чижевського готує публікацію творів Сергія Жадана. Книжку «Krzycz, ptaku» укладуть із  нотаток українського письменника, нагородженого учора медаллю «За оборону міста-героя Харкова», а також добірки його нещодавно опублікованих віршів.
15.10.22 | | Штука
Birthday Браяна Джонса
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: Браян Джонс, засновник Rolling Stones, харизматичний фронтмен і учасник Клубу-27.
15.10.22 | | Минуле

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.