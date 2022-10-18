Ліз Трасс заявила, що не планує подавати до демісії попри кризу в країні.

Напередодні троє депутатів від Консервативної партії, а також деякі провідні бізнесмени закликали її скласти повноваження керівниці уряду.

Прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс заявила, що не планує подавати до демісії – вона має намір далі працювати, незважаючи на заклики низки парламентарів-однопартійців піти з посади на тлі фінансової кризи в країні. «Я поведу торі на наступні парламентські вибори. Дуже важливо, що я була обрана на цю посаду, щоби служити країні. Ми стикаємося з дуже складними часами, ми не можемо гаяти час на розмови про Консервативну партію замість того, щоб робити те, що ми маємо. Це моє послання колегам», – заявила Трасс в інтерв'ю телерадіокомпанії ВВС.

Водночас керівниця британського уряду визнала свої помилки і попросила вибачення. «Я дійсно хочу взяти на себе відповідальність і перепроситися за допущені помилки. Я хотіла допомогти людям впоратися з їхніми рахунками за електроенергію, розв'язати проблему високих податків, але ми зайшли занадто далеко і надто швидко. Я визнала це. Я призначила нового міністра фінансів із новою стратегією відновлення економічної стабільності», – наголосила вона.

Нагадаємо, що 14 жовтня Ліз Трасс звільнила міністра фінансів Квазі Квартенґа (Kwasi Kwarteng), котрого вважали її ключовим соратником. Також вона скасувала оголошені разом із Квартенґом масштабні податкові реформи, через які в країні вибухнула фінансова та політична криза. На зміну Квартенґові Трасс призначила Джеремі Ганта (Jeremy Hunt), який має репутацію зваженого політика з досвідом роботи на ключових посадах в уряді: він був і міністром охорони здоров’я, і головою МЗС, і навіть кандидатом у прем'єри.

Кризу спровокували плани Трасс-Квартенґа витратити додатково чверть трильйона фунтів, щоби знизити податки, пожвавити мляву економіку та підтримати населення субсидіями. Проте така величезна дірка у бюджеті, нехай навіть у планах на папері, налякала фінансистів усього світу та союзників Британії. Курс фунта й ціни на облігації держборгу впали, а потім посипалися рейтинги правлячої Консервативної партії.

Напередодні троє депутатів від Консервативної партії, а також деякі провідні бізнесмени країни закликали Ліз Трасс скласти повноваження керівниці уряду – повідомила газета The Financial Times.