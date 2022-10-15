У Британії звільнено міністра фінансів.

Таким чином прем’єрка намагається запобігти бюджетній кризі в державі.

Квазі Квартенґ і Ліз Трасс

Прем'єрміністерка Великої Британії Ліз Трасс звільнила міністра фінансів Квазі Квартенґа (Kwasi Kwarteng), котрий вважався її ключовим соратником. Також вона скасувала оголошені разом з Квартенґом масштабні податкові реформи, через які в країні вибухнула фінансова та політична криза. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

Квартенґ пробув міністром фінансів лише 38 днів. Йому на зміну Трасс призначила Джеремі Ганта (Jeremy Hunt), який має репутацію зваженого політика з досвідом роботи на ключових посадах в уряді: він був і міністром охорони здоров’я, і головою МЗС, і навіть кандидатом у прем'єри.

Об’єднане Королівство вже два тижні стрясає фінансова криза. Її спровокували плани Трасс-Квартенґа витратити додатково чверть трильйона фунтів, щоб знизити податки, пожвавити мляву економіку та підтримати населення субсидіями.

Така величезна дірка у бюджеті, хай навіть у планах на папері, налякала фінансистів усього світу та союзників Британії. Курс фунта і ціни на облігації держборгу впали, а потім посипалися рейтинги правлячої Консервативної партії.

Пенсійна система опинилася на межі краху, і Центробанку довелося увімкнути на повну потужність друкарський верстат, щоб запобігти системній кризі. Відтак у країні прискорилася інфляція.

На пресконференції Ліз Трасс пояснила своє рішення звільнити міністра «національними інтересами» та пообіцяла не змінювати загальний курс свого уряду на зниження податків. Але поки що зробила крок у зворотному напрямку і скасувала зниження податку на прибуток для бізнесу. Завдяки цьому кроку дірка у бюджеті скоротилася на 18 мільярдів фунтів.