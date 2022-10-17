236-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:27 Латвія, Естонія та Литва закликали ЄУ разом із міжнародними партнерами допомогти Україні створити спеціальний трибунал для переслідування Росії за воєнні злочини: "Заснований на правилах міжнародний порядок, який демократичний світ прагне захищати, не може існувати, якщо дії, які найбільшим чином його порушують, – геноцид, воєнні злочини, злочини проти людяності та злочин аґресії – залишаться безкарними"

14:47 Державний концерн "Укроборонпром" натякнув на завершення розробки нового українського потужного ударного дрона. У день дрон-атаки на Київ компанія опублікувала фотографію нового виробу з технічними характеристиками: "Дальність – 1000 км, вага бойової частини – 75 кг". В "Укроборонпромі" прокоментували: "Росіяни не зламають ні наші плани, ні наш дух. Укроборонпром працює у посиленому режимі з часу повномасштабного вторгнення. Ми практично нічого вам не розповідаємо (так треба, повірте), але це «нічого» успішно працює на полі бою, а ще деяке «нічого» раз за разом проходить успішні випробування. Ви скажете, цього недостатньо. Згодні, тому віддаємо перевагу працювати 24/7, аніж заполоняти медіапростір голосними заявами", – йдеться у повідомленні.

14:21 Унаслідок ракетного удару по Роменському районі на Сумщині загинуло щонайменше троє людей. Вибухи пролунали на об'єкті цивільної інфраструктури. Під завалами є люди; пошуково-рятувальна операція триває.

14:06 Від 12 жовтня Львівщина зменшила використання електроенергії майже на 10%, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

13:47 З вечора неділі територію України атакували 43 дрони-камікадзе, 37 з них знищено, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону. Всі дрони, зокрема і ті, що атакували Київ, Росія запустила з південного напрямку.

13:08 Росіяни вранці у понеділок атакували енергетичну інфраструктуру України у трьох областях, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Сьогодні вранці російські терористи вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях. Зокрема зафіксовано 5 ударів дронами у Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині. Сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки", – написав прем'єр.

12:23 На територію України сьогодні залетіло понад 40 ворожих дронів, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, більше 30 дронів було збито. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що на Київ летіло 28 дронів, з яких збили 23, п'ять долетіли до міста, є кілька жертв.

12:06 З-під завалів будинку, враженого російським ударним безпілотником у середмісті Києва, дістали тіло загиблої жінки. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Одну жінку деблокували з-під руїн живою. Раніше врятували 18 осіб. За попередніми даними, ще одна людина перебуває під завалами.

11:42 За два останні місяці дещо зросла кількість українців, які змушені були покинути місце постійного проживання після 24 лютого 2022 року, свідчить нове опитування соціологічної групи «Рейтинг» (8–9 жовтня 2022 р., 1000 телефонних респондентів). Зростання відбувається за рахунок збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб зі східних та південних регіонів.

Лише 6% зазначили, що вже не повернуться додому. У порівнянні із липнем зросла кількість тих, хто планує повертатися негайно, та зменшилося число тих, хто повернеться після війни або ж узагалі не повернеться.

11:12 З боку Чорного моря з літака Су-35 росіяни випустили по Одещині ракету Х-59, якою вражено один з об’єктів інфраструктури області, жертв нема, повідомили в ОК "Південь".

10:32 Під завалами будинку, розбомбленого після повітряної атаки Росії на Київ, може перебувати двоє людей. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. "У результаті атаки дронами-камікадзе в Шевченківському районі столиці стався вибух у житловому будинку. Наразі з нього врятовано 18 людей. За попередньою інформацією, двоє мешканців залишаються під завалами. Рятувальні роботи тривають. Триває гасіння зруйнованих будівельних конструкцій та розбір завалів. Чи є загиблі – уточнюємо", – поінформував Кличко.

10:12 Знімальна група Anadolu під час зйомок у Києві зафіксувала на відео момент влучання ударних дронів Shahed-136/"Ґєрань-2" по центру столиці.

10:09 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Логістичні проблеми, з якими стикаються російські сили на півдні України, ймовірно, загострилися після пошкодження Керченського мосту 8 жовтня 2022 року. Ремонтні роботи тривають, і він відкритий для руху. Проте біля переправи залишається велика черга вантажівок, які чекають.

Російські сили, які діють на півдні України, ймовірно, збільшують логістичний потік через Маріуполь, намагаючись компенсувати зменшення пропускної здатності Керченського мосту.

Оскільки російська присутність у Херсоні напружена, а маршрути постачання через Крим погіршені, наземна лінія комунікацій через Запорізьку область стає все важливішою для стійкості російської окупації. Місто Мелітополь є вузлом шляхів постачання та місцем основної присутності російської авіації.

10:03 У Дніпрі та в області почалися екстрені відключення електроенергії. Про це повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко. "Ворог продовжує обстрілювати об'єкти енергетичної інфраструктури та завдає руйнувань. Для ліквідації ушкоджень та збалансування енергосистеми сьогодні у Дніпрі та області відбуватимуться відключення електроенергії", – пояснив він.

10:00 Військово-повітряні сили країн-членів НАТО розпочинають нині щорічні навчання Steadfast Noon ("Стійкий полудень") із ядерного стримування, повідомляє Північноатлантичний альянс. В авіаційних навчаннях, які проходитимуть над територіями Бельгії, Великої Британії та акваторією Північного моря і триватимуть до 30 жовтня, буде задіяно 60 літаків із 14 країн НАТО. ВПС США з цією метою направлять до Європи групу стратегічних бомбардувальників B-52H, здатних нести ядерну зброю. При цьому в НАТО заявили, що навчання є плановими, не пов'язаними із поточними світовими подіями, а бойова зброя на літаках не використовуватиметься.

09:45 Станом на 9-ту годину у Києві зафіксовано 4 вибухи від дронів, підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі, інформація про постраждалих уточнюється, повідомила Київська міська військова адміністрація. У центрі міста на ділянках кількох вулиць перекритий рух транспорту, зокрема між Хрещатиком а цирком. Внаслідок прильоту дронів-камікадзе спалахнула офісна будівля.

09:29 Вчора ввечері та нині вночі українська протиповітряна оборона знищила на південному напрямку 26 дронів-камікадзе Shahed-136, на сході країни – три крилаті ракети, повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ: за годину з 21:30 – 9 дронів, з 03:30 по 06:50 – 15 дронів: шість над Одеською областю та дев'ять над Миколаївською.

09:15 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 65 320 (+320) осіб, танків – 2537 (+8) од., бойових броньованих машин – 5205 (+12) од., артилерійських систем – 1599 (+10) од., РСЗВ – 366 (+1) од., засобів ППО – 187 (+1) од., літаків – 268 (+0) од., гелікоптерів – 242 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1241 (+17) од., крилатих ракет – 316 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 3969 (+10) од., спеціальної техніки – 144 (+1) од. Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

74,2% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

30,0% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

66,2% автомобільної техніки (з них 0,9% за минулий тиждень),

51,9% артилерійських систем (з них 2,3% за минулий тиждень),

32,9% РСЗВ (з них 1,2% за минулий тиждень),

21,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

27,3% гелікоптерів (з них 0,9% за минулий тиждень),

13,3% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Протягом минулої доби противник завдав два ракетні та двадцять шість авіаційних ударів, здійснив понад вісімдесят обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони більш як двадцяти населених пунктів. Зокрема, Білопілля на Сумщині, Слов’янськ, Павлівка та Новосілка Донецької області, Марганець Дніпропетровської області, Правдине та Білогірка Херсонської області. Ворог атакував Миколаїв п’ятнадцятьма дронами-камікадзе, одинадцять з них наші захисники збили. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних БпЛА “Shahed-136” з території республіки білорусь. На інших напрямках противник здійснював обстріли: на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Ветеринарне, Висока Яруга, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Гатище, Дворічне, Зелене, Козача Лопань, Красне та Огірцеве Харківської області; на Краматорському напрямку – з танків, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Петропавлівка, Першотравневе Харківської області; Греківка і Новоєгорівка Луганської області та Зарічне, Терни, Торське і Ямполівка на Донеччині; на Бахмутському напрямку – з танків та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Опитне, Соледар і Яковлівка Донецької області; на Авдіївському напрямку – з танків, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бердичі, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка та Первомайське Донецької області. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог наступальних дій не вів. Здійснив обстріли з артилерії різних типів у районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Володимирівка, Вугледар та Парасковіївка Донецької області. На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад двадцяти п’яти населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Нікополь і Новокам’янка на Дніпропетровщині, Тернові Поди, Партизанське, Широке Миколаївської області та Мирне на Херсонщині. Окупанти намагаються поповнювати свої втрати в живій силі та масово мобілізують чоловіків на тимчасово окупованих територіях. Так, за наявною інформацією, у Станиці Луганській Луганської області, працівників комунальних служб примусово поставили на військовий облік за російським законодавством та провели так званий медогляд. За його результатами всі виявилися придатними до військової служби. Підтверджено ураження живої сили, озброєння та військової техніки противника за попередні дні. В результаті точних ударів Сил оборони ворог зазнав наступних втрат в районах населених пунктів Запорізької області: Молочанськ – до 40 поранених, Кам’янка-Дніпровська – 5 одиниць озброєння і військової техніки та близько 25 поранених, Енергодар – до 20 поранених, Оріхів та Гуляйполе – до 5 одиниць озброєння і військової техніки та до 50 поранених, Пологи – близько 7 одиниць військової техніки та до 30 поранених. Інформація уточнюється. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Торське, Спірне, Соледар, Бахмут, Майорськ, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала понад тридцять ударів. Підтверджено ураження двадцяти п’яти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також шести позицій зенітних ракетних комплексів противника. Також наші підрозділи протиповітряної оборони збили п'ятнадцять ворожих БпЛА. Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили два пункти управління, одну позицію протиповітряної оборони та один склад з боєприпасами.

08:05 Українські військові знищили над Дніпропетровською областю три російські крилаті ракети (дві – над Криворізьким районом, одну – над Нікопольським), але одна все ж влучила по об’єкту енергетичної інфраструктури, там сильна пожежа, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

08:01 Вранці росіяни атакували Київ дронами-камікадзе, повідомив міський голова Віталій Кличко. Пролунали вибухи,

07:50 Вночі три дрони-камікадзе "Шахед-136" влучили в об’єкти промислової інфраструктури та фармацевтичний склад у Миколаєві, повідомило ОК "Південь".

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кілька російських джерел повідомили про відновлення українських штурмів на херсонському напрямку. Українські джерела повідомили про кількість щоденних обстрілів і ракетних ударів, що перевищує середню, – але зберігають оперативну тишу щодо будь-яких операцій.

• Українські військові офіційні особи 16 жовтня заявили, що російські сили неправдиво стверджують, наче захопили кілька міст поблизу Бахмута за останні кілька днів, бо українські сили утримують свої позиції проти атак Росії. Російські війська, ймовірно, фальсифікують заяви про просування в районі Бахмута, щоби представити себе такими, що досягають успіхів принаймні в одному секторі на тлі постійних втрат на північному сході та півдні України.

• Головне управління розвідки України оголосило винагороду в 100 тисяч доларів за захоплення відомого російського мілблогера та колишнього довіреного командира Ігоря Гіркіна та підтвердило його присутність в Україні, заявивши, що «відомо, що один із найвідоміших російських терористів вирішив відновити свою участь у війні проти нашої держави».

• Російські та білоруські джерела продовжували повідомляти про те, що російські чоловіки та війська в’їжджають до Білорусі.

• Українські джерела повідомили, що російські окупаційні чиновники в місті Херсон посилюють заходи фільтрації проти українських партизанів і прискорюють зусилля з евакуації основних матеріалів і персоналу з Херсона до Криму.

• 16 жовтня невідомі напали на військовий комісаріат у Підмосков’ї зі застосуванням коктейлю Молотова.

• Повідомляється, що місцева російська влада в Краснодарському краї має намір мобілізувати ще 1000 осіб до грудня 2022 року й обговорювала пропозиції щодо перенаправлення фінансування з розважальних заходів на забезпечення мобілізованого персоналу – це, мабуть, суперечить заяві Путіна про те, що мобілізація завершиться до кінця жовтня 2022 року.

• Погане медичне обслуговування як у передових, так і в тилових російських частинах посилює і без того жахливі моральні проблеми.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":