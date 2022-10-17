Країни Балтії виступили за створення спецтрибуналу для Росії. 

Його основним завданням стало б переслідування злочину аґресії РФ проти України.

 

 

Перед обговоренням на Раді Євроунії російської аґресії в Україні Латвія, Естонія та Литва закликали ЄУ разом із міжнародними партнерами допомогти Україні створити спеціальний трибунал для переслідування Росії за воєнні злочини. Про це повідомив інформаційний портал Delfi з покликом на заяву міністрів закордонних справ трьох держав Балтії, опубліковану на сайті МЗС Литви у неділю, 16 жовтня.

 

«Заснований на правилах міжнародний порядок, який демократичний світ прагне захищати, не може існувати, якщо дії, які найбільшим чином його порушують, – геноцид, воєнні злочини, злочини проти людяності та злочин аґресії – залишаться безкарними», – наголосили міністри.

 

У заяві зазначається, що «нещодавні навмисні напади на цивільні будинки, школи та дитячі майданчики, а також цивільну інфраструктуру по всій Україні були лише останнім епізодом неспровокованої кампанії терору Росії проти українського населення». На думку глав МЗС країн Балтії, «оскільки жорстоке вторгнення Росії в Україну триває, ЄУ має діяти і забезпечити, щоб найважливішою в нашій політиці була вимога справедливості та відповідальності за жахливі злочини Росії».

 

«Ми повинні й надалі підтримувати розслідування, яке проводиться Україною, низкою інших країн та Міжнародним кримінальним судом (МКС), оскільки воно відіграє життєво важливу роль у збиранні доказів, виявленні та покаранні осіб, відповідальних за воєнні злочини, геноцид та злочини проти людяності, вчинені в Україні», – стверджують міністри.

 

У заяві пояснюється, що на даний час не існує такого міжнародного суду чи трибуналу, який міг би притягнути до кримінальної відповідальності головне політичне та військове керівництво Росії за вчинені злочини аґресії проти України. «Європейська Унія разом із нашими партнерами має стати рушійною силою цих зусиль», – наголошують міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії. Вони вважають, що створення спеціального трибуналу доповнило б роль МКС. 

17.10.2022

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