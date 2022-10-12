Папа Франціск засудив бомбардування українських міст.

Понтифік закликав припинити насильство в Україні й «розпочати побудову мирного співіснування, заснованого на справедливості».

Після масованих російських ракетних обстрілів українських міст Папа Франціск знову публічно закликав припинити війну. Про це повідомив інформаційний портал Vatican News.

«Нехай Дух Божий перемінить серця тих, хто тримає у своїх руках долю війни, щоб припинилася ураган насильства», – сказав Папа Римський у середу, 12 жовтня, на спільній аудієнції на площі Святого Петра в Римі. За словами Франциска, він молиться за те, щоб були почуті стогнання людей, і щоб ті можновладці, які здатні вплинути на хід війни, припинили насильство і «розпочали побудову мирного співіснування, заснованого на справедливості».

Під час зустрічі з паломниками в середу Папа Франциск висловив близькість українському народові, що цими днями страждає від наслідків масованих ракетних обстрілів. «В ці дні моє серце постійно звернене до українського народу, зокрема до мешканців місцевостей, проти яких загострилися бомбардування», – сказав Папа Франціск, коментуючи масовану ракетну атаку, від якої постраждали міста на всій території України, зокрема об’єкти критичної інфраструктури.

Святіший Отець додав: «Ношу в собі їхній біль і за заступництвом Пресвятої Богородиці представляю його у молитві Господеві. А Він завжди вислуховує лемент вбогих, які до Нього взивають».