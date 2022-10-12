Експеримент NASA з обстрілом астероїда виявився успішним.

Космічний зонд DART відчутно змінив траєкторію астероїда Діморф

 

 

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) прозвітувало про успішність експерименту зі зміни орбіту небесного тіла за допомогою контрольованого зіткнення з ним космічного зонда. Цей експеримент було проведено вперше в історії дослідження космосу. Його мета – протестувати можливості захисту Землі від зіткнення з астероїдами. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву NASA. Результати спостережень були репрезентовані на брифінгу NASA ввечері у вівторок, 11 жовтня.

 

Нагадаємо, що космічний апарат DART (Double Asteroid Redirection Test), запущений NASA, зіткнувся 26 вересня з астероїдом Діморфом (Dimorphos), який, своєю чергою, є супутником астероїда Дідім (Didymos). Dart врізався в Діморф зі швидкістю 22 500 кілометрів на годину. Сутичка відбулася на відстані 9,6 мільйона кілометрів від Землі.

 

Космічний телескоп Джеймс Вебб і телескоп Габл одночасно спостерігали за астероїдом Дідім і ударом по його супутнику. На брифінгу представники NASA підтвердили, що за допомогою сутички вдалося успішно змінити траєкторію руху небесного тіла. Хоча насправді ні Діморфом, ні Дідім не становили реальної загрози для нашої планети.

 

Система астероїдів Дідім вивчається вже багато років. Було відомо, що супутник Дідіма, Діморф, обертався навколо основного астероїда по орбіті радіусом 1,1 кілометра з періодом 11 годин 55 хвилин. Після зіткнення з DART новий час орбіти Діморфа навколо Дідіма становить 11 годин 23 хвилини з похибкою дві хвилини.

 

Отже зіткнення змінило орбіту Діморфа навколо Дідіма на 32 хвилини. А ще на початку експерименту NASA визначило, що успішним вважатиметься рівень зміни орбітального періоду астероїда-супутника на 73 секунди і більше.

 

«Це переломний момент для планетарної оборони та переломний момент для людства. Це було схоже на сюжет фільму, але це не Голлівуд. Ця місія показує, що NASA намагається бути готовим до всього, що "кине" в нас Всесвіт. NASA довело, що ми є поважними захисниками планети. Це переломний момент для захисту планети та всього людства, що демонструє відданість своїй справі виняткової команди NASA та наших партнерів з усього світу», – заявив директор NASA Білл Нельсон (Bill Nelson).

12.10.2022

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