NASA підбила астероїд своїм зондом.

Це перша спроба людства змінити траєкторію небесного тіла та відпрацювати механізм планетарного захисту.

 

 

NASA Dart – зонд американської космічної аґенції NASA влучив в супутник астероїда. Зіткнення сталося рівно о 19:14 за східноамериканським часом у понеділок, 26 вересня. Політ зонда транслювався у прямому етері. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Влучання зонду в астероїд було здійснено в рамках безпрецедентного експерименту з метою зрозуміти, чи можна збити з курсу потенційно небезпечний космічний об’єкт. Вартість місії оцінюється в 330 мільйонів доларів США.

 

Для експерименту було обрано навколоземний астероїд Дідім (Didymos) діаметром близько 780 метрів, а точніше – його супутник, 163-метровий Діморф (Dimorphos). Насправді ні одне, ні друге космічне тіло не представляли реальної загрози для нашої планети. Космічний апарат Dart врізався в Діморф зі швидкістю 22 500 кілометрів на годину. Сутичка відбулася на відстані 9,6 мільйона кілометрів від Землі.

 

«Ця техніка, яка називається “технікою кінетичного удару”, може бути використана, якщо в якийсь момент у майбутньому до нас буде наближатися астероїд. Це дуже проста ідея: ви запускаєте космічний корабель в об’єкт, який вас турбує, і ви використовуєте масу та швидкість свого космічного корабля, щоб трохи змінити орбіту цього об’єкта настільки, щоб оминув Землю, а не врізався в неї»,  – пояснив суть експерименту доктор Енді Рівкін (Andy Rivkin) з Лабораторії прикладної фізики Університету Джона Гопкінса.

 

За словами науковців, внаслідок зіткнення має утворитися кратер, а в космічний простір викинуто потоки каміння та пилу. Але, що найважливіше, вчені сподіваються, що зіткнення змінило орбіту астероїда. Однак мине ще кілька днів, а то й навіть тижнів, перш ніж NASA дізнається, наскільки сильно космічний апарат змінив рух астероїда.

27.09.2022

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