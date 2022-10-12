231-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:21 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 63 380 (+270) осіб, танків – 2505 (+1) од., бойових броньованих машин – 5181 (+19) од., артилерійських систем – 1507 (+19) од., РСЗВ – 355 (+2) од., засобів ППО – 182 (+1) од., літаків – 268 (+0) од., гелікоптерів – 235 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1129 (+15) од., крилатих ракет – 315 (+15) од. кораблів /катерів – 15 (+0) од., автомобільної техніки – 3927 (+11) од., спеціальної техніки – 136 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках. У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника. Цифри буде скориговано та опубліковано окремо, протягом дня.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

73,3% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

29,9% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

65,5% автомобільної техніки (з них 1,2% за минулий тиждень),

48,9% артилерійських систем (з них 2,7% за минулий тиждень),

31,9% РСЗВ (з них 1,0% за минулий тиждень),

21,5% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

26,4% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень),

12,9% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

09:50 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Росія щонайдалі з серпня 2022 року розгортає безпілотні літальні апарати (БПЛА) іранського виробництва, включно з одностороннім ударним варіантом Shahed-136. Росія включила варіанти «Шахед» до широкомасштабної хвилі ударів, яку вона здійснила 10 жовтня 2022 року. Раніше український Генштаб повідомляв, що Росія випустила загалом 86 «Шахед-136» і стверджувала, що 60% з них було знищено в повітрі.

Ці БПЛА повільні та літають на невеликій висоті, що робить самотні літаки легкою мішенню для звичайних засобів ППО. Існує ж реальна можливість того, що Росія досягла певного успіху, атакуючи кількома БПЛА одночасно.

Незважаючи на заявлену дальність польоту в 2500 км, Shahed-136 має лише невелике вибухове навантаження. Навряд чи вони будуть задовільно виконувати функцію глибоких ударів, для якої Росія, ймовірно, прагнула її використати. Оскільки російські тактичні бойові літаки все ще досягають обмеженого ефекту над територією України, відсутність надійних, стійких і точних ударних можливостей оперативного рівня є, ймовірно, однією з найбільш значних прогалин у можливостях Росії в Україні.

09:41 По Нікополю зафіксовано сотню ударів із "Граду", троє людей поранені, пошкоджено п'ять багатоповерхівок та 14 приватних будинків, залізничну стацію, двоповерхову адмінбудівлю, кафе, магазини, кіоски, шість ліній електропередач та газопроводи, повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.

08:55 Вночі російські окупанти випустили дві ракети С-300 по Запоріжжю та п'ять по передмістю, жертв немає, частково зруйновано сільський житловий будинок, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зупинити контрнаступальні дії Сил оборони на окремих напрямках та намаганнях наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Ворог продовжує обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює дистанційне мінування території в окремих районах та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так, протягом минулої доби окупанти здійснили пуски однієї балістичної та двадцяти восьми крилатих ракет, двадцять з яких були збиті українськими підрозділами протиповітряної оборони. Противник завдав тринадцять авіаційних ударів та здійснив понад сорок обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цих злочинних дій постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж сорока населених пунктів. Серед них Львів, Попівка, Чугунівка, Ладижин, Кривий Ріг, Запоріжжя, Павлоград та Нікополь. Також ворог застосував чотирнадцять іранських дронів-камікадзе для ударів по критичній інфраструктурі в Одеській та Миколаївській областях, дванадцять з цих БПЛА знищено. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Лукашенко заявляє про готовність республіки білорусь надати допомогу російській федерації у війні проти України. Оборонно-промисловий комплекс білорусі вже задіяно у ремонті російської техніки, пошкодженої в ході бойових дій. Крім того, знято зі зберігання та відправлено в Білгородську область першу партію з двадцяти танків Т-72. На інших напрямках противник здійснював обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів: на Сіверському напрямку – Сеньківка Чернігівської області та Середина-Буда, Нововасилівка та Сорокине Сумської області; на Слобожанському напрямку – Стрілеча, Красне, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Стариця, Дворічна та Дворічне; на Краматорському напрямку – Першотравневе, Ковалівка, Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка, Білогорівка та Сіверськ; на Бахмутському напрямку – Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Одрадівка, Опитне, Майорськ Спірне та Яковлівка; на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – Велика Новосілка, Нескучне, Малі Щербаки, Оріхів і Червоне. На Південнобузькому напрямку противник продовжує обстріли позицій наших підрозділів для стримування контрнаступу по всій лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали райони понад двадцяти населених пунктів. Зокрема, Велике Артакове, Давидів Брід, Благодатівка, Сухий Ставок, Широке, Тернові Поди, Солдатське, Правдине та Мирне. За наявною інформацією, окупанти в Херсонській області продовжують рейдерське захоплення сільськогосподарських підприємств, проводять там інвентаризацію активів та перереєстровують їх на себе за російським законодавством. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Первомайське та Красногорівка. В результаті успішних дій Сил оборони України та через велику кількість поранених, на тимчасово окупованих територіях Луганської області спостерігається дефіцит медичних працівників. Щоб поповнити штати лікарень, самопроголошене керівництво регіону направило клопотання з проханням про відрядження медперсоналу з центральних та східних областей російської федерації. Українська авіація протягом доби завдала п’ятнадцять ударів. Підтверджено ураження тринадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох систем протиповітряної оборони противника. Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили дванадцять пунктів управління, сімнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів, а також понад двадцять інших важливих об’єктів ворога.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська другий день поспіль завдали масованих ракетних ударів по території України.

• Попередній досвід генерала армії Серґєя Суровікіна на посаді командувача Збройними силами Росії в Сирії, швидше за все, не пов’язаний з масштабною хвилею ракетних ударів по Україні за останні кілька днів, а також не свідчить про зміну траєкторії російських можливостей чи стратегії в Україні.

• Російська Федерація, ймовірно, витягує боєприпаси та інші матеріальні засоби з білоруських складських баз, що несумісно з уявленням про те, що російські війська створюють умови для наземного нападу на Україну з Білорусі.

• Російські джерела стверджували, що українські війська продовжували вести контрнаступ на схід від річки Оскіл і в напрямку Кремінна-Сватове.

• Російські джерела стверджують, що українські війська продовжували наземні атаки на півночі та заході Херсонської області.

• Українські сили продовжують блокування російських військових, технічних і матеріально-технічних засобів і районів концентрації в Херсонській області.

• Російські війська продовжували вести штурм у Донецькій області.

• Російські повідомлення про вибухи в Джанкої свідчать про паніку з приводу подальшої втрати матеріально-технічного потенціалу в Криму після вибуху на Керченському мосту.

• Суб'єкти Російської Федерації оголошують нові продовження та етапи мобілізації в окремих регіонах, що може свідчити про невиконання ними мобілізаційних квот.

• Чиновники російської та окупаційної адміністрації продовжують проводити фільтраційні дії на окупованих Росією територіях.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":