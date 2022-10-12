СБУ затримала львів'янина, який зняв і поширив відео ракетного удару.

Служба безпеки України встановила особу чоловіка, який зняв і оприлюднив відео влучання російської ракети в об’єкт критичної інфраструктури у Львові 10 жовтня. 45-річний львів’янин визнав свою помилку. Наразі ведеться розслідування, відповідно до якого чоловік отримає покарання. Із львів’янином записали відео, в якому він закликає інших не повторювати його помилок.

«10 жовтня з власної ініціативи я поширив відео моменту ракетного обстрілу критичної інфраструктури у Львові. На жаль, згодом пропагандистські медіа використали його для проведення спеціальних інформаційно-психологічних операцій проти України. Я усвідомив хибність дій, адже не мав наміру нашкодити Україні. Закликаю всіх не повторювати моєї помилки – не викладати відео з наслідками ракетних атак, адже вони можуть використовуватись для коригування точності завдання ударів повторно», – каже львів’янин.

У пресслужбі СБУ уточнили, що з львів’янином провели профілактичну розмову. І нагадали про відповідальність за ст.114-2 Кримінального кодексу, яка передбачає великі терміни позбавлення волі.



«45-річного чоловіка затримали через те, що у нього виявили інформацію, яка могла загрожувати нашій безпеці. Чоловіка попередили про можливу кримінальну відповідальність за ст.114-2 ККУ, строки позбавлення волі за якою дуже серйозні. До кримінальної відповідальності він наразі не притягатиметься, він не потрапляє під цю статтю – лише, можливо, до адміністративної за результатами розслідування», – зазначила речниця СБУ Львівщини Роксолана Яворська.

Поширене в мережі відео видалили, але воно встигло розійтись у російських пропагандистських ЗМІ та пабліках.