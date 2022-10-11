Швеція відмовилася надати Росії результати розслідувань вибухів на «Північному потоці».

Стокгольм запропонував Москві провести власне розслідування.

 

 

Швеція відмовилася надати Росії результати свого розслідування причин пошкоджень труб газогонів «Північний потік–1» та «Північний потік–2», які трапилися у винятковій економічній зоні королівства. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на слова шведської прем'єр-міністерки Маґдалени Андерссон.

 

«У Швеції наші попередні розслідування є конфіденційними, і це, звичайно, також стосується цього випадку», – заявила керівниця уряду Швеції, виступаючи перед журналістами в понеділок, 10 жовтня,

 

Минулого тижня прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін надіслав уряду Швеції листа, в якому зажадав, щоб результати розслідування отримали російська влада та компанія «Газпром». Тоді Маґдалена Андерссон пообіцяла Москві, що шведський уряд поміркує над проханням Москви.

 

Урешті-решт Швеція запропонувала Росії самій провести власне розслідування. «Це сталося в економічній зоні Швеції, а не на нашій території, тому це не атака на нашу країну. Але це серйозно, особливо на тлі напруженої безпекової політики. На жаль, ми маємо бути готовими до інших подібних інцидентів. Ми вже зняли загороджувальні кордони, й тепер кораблі інших країн також можуть заходити в район інциденту, так діють правила», – сказала Маґдалена Андерссон.

 

Шостого жовтня поліція Швеції випустила звіт про хід розслідування витоків, які сталися наприкінці вересня на газогонах «Північний потік–1» та «Північний потік–2» у Балтійському морі. Поліція Швеції підтвердила, що на трубопроводах сталися вибухи.

 

Нагадаємо, що про витоки на двох нитках «Північного потоку–1» та одній нитці «Північного потоку–2» стало відомо 26 вересня. Керівництво Європейської Унії схиляється до версії про те, що газогони були пошкоджені внаслідок диверсії. Розслідуванням інцидентів займаються компетентні органи Німеччині, Данії та Швеції. Спецслужби Німеччини припускають, що це була диверсія з використанням водолазів чи підводного човна. На їхню думку, якщо газогони не полагодити якнайшвидше, то вони можуть назавжди вийти з ладу. Багато європейських експертів і політиків підозрюють Росію у вчиненні диверсій.

11.10.2022

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