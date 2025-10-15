Вона пообіцяла опублікувати матеріали, «щойно це буде можливо».

Російське посольство у Вашінґтоні передало конґресвумен від Республіканської партії США Анні Пауліні Луні (Anna Paulina Luna) архівні документи, які нібито стосуються вбивства 35-го американського президента Джона Кеннеді.

Про передачу документів обсягом 350 сторінок сама Луна написала на своїй сторінці на платформі Х. Вона стверджує, що отримала їх від російського посла Олександра Дарчієва.

«Я отримала друковану копію звіту про вбивство Кеннеді від посла Росії. До мого офісу направляється команда експертів, яка почне переклад та повний аналіз документів. Ми опублікуємо матеріали, щойно це буде можливо», – написала Анна Пауліна Луна. За її словами, Конґрес США намагався отримати ці файли ще у 90-х, але йому було відмовлено. Наразі доступ до них надано «вперше в історії».

У російському посольстві підтвердили, що передали на прохання сенаторки збірку архівних документів, яка «офіційно буде опублікована в Росії у листопаді». «Це забезпечить додатковий громадський доступ до матеріалів про трагічні обставини вбивства», – заявили в посольстві.

Нагадаємо, що в лютому 2025 року спікер Палати представників Конґресу США Майк Джонсон призначив Анну Пауліну Луну керівницею робочої групи з нагляду щодо розсекречування федеральних таємниць. У Республіканські партії вона вважається «твердою трампісткою». У січні 2025 року пані Луна внесла на розгляд Конґресу законопроєкт, який пропонував додати обличчя Дональда Трампа на гору Рашмор.