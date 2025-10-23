На російському оборонному підприємстві на Уралі стався потужний вибух.

За попередньою версією, це наслідок атаки дронів. Загинуло щонайменше 9 осіб.

Потужний вибух стався у ніч на четвер, 23 жовтня, на підприємстві у російському місті Копєйську, що в Челябінській області на Уралі. Про це повідомив інформаційний портал Meduza з покликом на допис губернатора Челябінської області Алєксєя Тєкслєра в його офіційному Telegram-каналі.

«На даний момент підтверджується загибель 9 осіб. П'ятеро людей постраждали, наші медики роблять все можливе, щоб стабілізувати їх стан. Уточнюємо інформацію щодо зниклих безвісти. У зоні займання стався повторний вибух. На місці продовжують працювати всі необхідні сили МНС», – йдеться у його дописі. Водночас губернатор запевнив, що на даний момент версія прильоту БПЛА не підтверджується

Водночас російські незалежні пабліки повідомляють саме про приліт дронів, які атакували завод «Пластмасс». Так, за даними Telegram-каналу Astra, після вибуху на підприємстві оголосили загрозу атаки БПЛА. В інтернеті також з’явилося відео, на якому один із місцевих мешканців розповідає про приліт трьох дронів.

Відомо, що копєйськй завод «Пластмасс» входить в мережу російських оборонних підприємств «Росстех». Український OSINT-проєкт Exilenova+ також опублікував відео пожежі на заводі «Пластмасс». «Під атакою опинився АО Завод "Пластмасс" в м. Копейську. Підприємство за профілем і характером продукції дуже нагадує хімзавод у Сельцо (Брянська обл.), який був уражений учора. Обидва – елементи російського ВПК: працюють з вибуховими речовинами, компонентами для боєприпасів і технологіями, які прямо підтримують воєнні операції проти України», – йдеться у повідомленні проєкту.