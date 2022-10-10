229-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:19 Будівля Української Центральної Ради – нині Будинок вчителя – зазнала значних ушкоджень унаслідок російського обстрілу. Із купола обсипалося скло.

14:11 Диктатори Росії та Білорусі домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ. Про це стало відомо зі заяви Олександра Лукашенка в Мінську на нараді з питань безпеки у понеділок, 10 жовтня. "У зв'язку зі загостренням на західних кордонах Союзної держави ми домовилися про розгортання регіонального угруповання Російської Федерації та Республіки Білорусь. Це все за нашими документами. Якщо рівень загрози досягає нинішнього рівня, як зараз, ми починаємо задіювати угруповання", – сказав Лукашенко. З його слів, відповідної домовленості було досягнуто на зустрічі з Путіним у форматі віч-на-віч у Петербурзі після неформального саміту СНД. "Маю вас поінформувати, що формування цього угруповання розпочалося. Воно йде вже, на мою думку, протягом двох днів", – сказав Лукашенко.

12:49 Верховний головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав Росію "країною-терористом" і наголосив, що ворожа атака з повітря все ще триває. "Країна-терорист російська федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БПЛА. Зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО. Збройні Сили роблять все можливе, щоб захистити співгромадян", - поінформував Залужний.

10:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Українські наступальні операції продовжують тиснути на російські війська як на північному сході, так і в Херсонській області на півдні. Однак Росія продовжує надавати пріоритет власним наступальним операціям на центральному напрямку Донбасу, особливо в районі міста Бахмут.

За останній тиждень російські війська просунулися до міста на 2 км по двох напрямках, наближаючись до прориву в Бахмут, який зазнав дуже значних руйнувань від обстрілів. Ці сили, ймовірно, включали підрозділи приватної військової компанії Вагнера, включно з персоналом, нещодавно набраним із російських в’язниць.

Продовження зусиль Росії досягти поступу її виснажливого наступу на Донбасі в умовах серйозних загроз на її оперативних флангах підкреслюють необхідність оперативного успіху і одночасно підкреслюють негнучкість оперативної схеми, яка досі підривала її плани.

09:58 Унаслідок обстрілу Києва в Шевченківському районі міста загинуло 8 осіб, 24 травмовано, повідомив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов. Виникла пожежа шести автомобілів; понад 15 авто пошкоджено.

09:35 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 62 870 (+370) осіб, танків – 2495 (+9) од., бойових броньованих машин – 5149 (+16) од., артилерійських систем – 1486 (+9) од., РСЗВ – 353 (+5) од., засобів ППО – 181 (+1) од., літаків – 267 (+1) од., гелікоптерів – 235 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1097 (+11) од., крилатих ракет – 249 (+2) од. кораблів /катерів – 15 (+0) од., автомобільної техніки – 3908 (+18) од., спеціальної техніки – 136 (+0) од.,

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

73,0% танків (з них 2,1% за минулий тиждень),

29,7% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

65,1% автомобільної техніки (з них 1,4% за минулий тиждень),

48,2% артилерійських систем (з них 2,6% за минулий тиждень),

31,7% РСЗВ (з них 1,2% за минулий тиждень),

21,4% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

26,4% гелікоптерів (з них 0,8% за минулий тиждень),

12,9% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень).

09:23 У Львові й області пролунали вибухи. Було чутно принаймні сім вибухів - частина з них, очевидно, ППО. Над кількома районами Львова здіймаються клуби диму, на вулицях чутно сирени карет "швидкої допомоги" та пожежників. Голова Львівської обласної військово-цивільної адміністрації Максим Козицький поінформував: "Офіційно: зафіксували удари по об‘єктах енергетичної інфраструктури Львівської області. Більше інформації згодом. Жителі Львівщини, залишайтесь в укриттях, є загроза нових ракетних ударів. Не поширюйте жодних фото, відео та припущень, не допомагайте ворогу".

08:58 У понеділок вранці у центрі Києва пролунали вибухи. Міський голова Віталій Кличко пообіцяв надати інформацію згодом. Зі слів очевидців, у місті пролунало три вибухи. У соцмережах поширюють фотографію руйнувань у районі перехрестя вулиці Володимирської та бульвару Шевченка, поруч із червоним корпусом Шевченкового університету і будівлею Української Центральної Ради.

08:24 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Так, протягом минулої доби окупанти завдали 10 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок цього, за минулу добу, постраждала інфраструктура та мирні громадяни більш ніж 30 населених пунктів. Серед них –Запоріжжя, Слов’янськ, Новобахмутівка, Сіверськ, Білогорівка, Нікополь та Благодатівка. Для ударів по Запоріжжю противник використав сім зенітних керованих ракет. Вкотре постраждала критична інфраструктура міста і помешкання мирних цивільних громадян. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли: на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Попівка, Старикове, Ворожба, Янжулівка та Миропілля; на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Малі Проходи, Вовчанськ, Кам’янка, Дворічна та Гріньківка; на Краматорському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення, зокрема, в районах населених пунктів Першотравневе, Сіверськ, Макіївка, Новоєгорівка, Стельмахівка, Терни, Торське та Зарічне. Також, в районі населеного пункту Сватове, ворог підірвав залізничний та автомобільний мостові переходи; на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення, зокрема, в районах населених пунктів Роздолівка, Серебрянка, Білогорівка, Верхньокам’янське, Зайцеве, Красна Гора, Соледар. Окрім того, окупанти замінували місцевість в районі Берестового; на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляно райони населених пунктів Авдіївка, Кам’янка, Водяне, Первомайське, Піски, Красногорівка та Мар’їнка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках вогневого ураження зазнали понад 20 населених пунктів. Зокрема, Вугледар, Новопіль, Шахтарське, Малі Щербаки, Велика Новосілка, Малинівка та Мала Токмачка. На Південнобузькому напрямку зафіксовано ворожі обстріли в райони понад 25 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Неподалік Дудчан ворог задіяв ударний БпЛА. Загалом на напрямку окупанти здійснили до 30 вильотів БпЛА з метою ведення повітряної розвідки. Критична ситуація складається в 127 стрілецькому полку так званого 1 армійського корпусу. Сформований нашвидкуруч полк, рішенням командувача 49 армії, було одразу перекинуто на першу лінію бойового зіткнення в Херсонській та Миколаївській областях. Родичі мобілізованих військовослужбовців підготували звернення до правоохоронних органів російської федерації про значні втрати і бездіяльність військового командування. У підрозділах тривалі перебої з водою та продовольством. Військовослужбовці, в кращому випадку, екіпіровані засобами захисту старого зразка, що призводить до численних втрат. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Озарянівка, Кам’янка, Первомайське та Невельське. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 24 удари. Підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони за попередню добу збили 1 літак ворога Су-25, 3 БпЛА та 3 керованих авіаційних ракети Х-59.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська продовжили просування на схід від р. Оскіл у напрямку Луганської області та увійшли до Стельмахівки (приблизно 18 км на захід від Сватового). Російські війська безуспішно атакували Бурдаки на кордоні з Росією в Харківській області та Терни на північний схід від Лиману.

• Російські джерела повідомили, що російські війська намагалися атакувати в напрямку Тернових Подів (приблизно 30 км на північний захід від міста Херсона). Українські джерела повідомили, що російські війська продовжували обстрілювати щойно звільнені населені пункти на півночі Херсонської області з артилерії, РСЗВ та авіації.

• Українські джерела повідомляли, що українські сили відбили понад 30 атак у районі Бахмута та Авдіївки. Російські війська розпочали невдалий штурм на південний захід від міста Донецьк.

• Російські війська обстріляли крилатими ракетами житлові квартали Запоріжжя.

• Російський мілблогер звинуватив Північну Осетію і Владикавказ у невиконанні мобілізаційних наказів через недбалість і особисту зацікавленість регіональних чиновників.

• Українські джерела повідомили, що російська окупаційна влада переселяє їхні родини з Херсонської області до Криму, а зі Старобільська до Луганська.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":