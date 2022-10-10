Росія і Білорусь розпочали формування спільного угруповання військ.

Відповідної домовленості російський і білоруський диктатори досягли ще під час саміту СНД у Петербурзі.

Диктатори Росії та Білорусії домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ. Про це стало відомо зі заяви Олександра Лукашенка в Мінську на нараді з питань безпеки у понеділок, 10 жовтня. Про це повідомила державне білоруське інформаційне агентство БелТА.

«У зв'язку зі загостренням на західних кордонах Союзної держави ми домовилися про розгортання регіонального угруповання Російської Федерації та Республіки Білорусь. Це все за нашими документами. Якщо рівень загрози досягає нинішнього рівня, як зараз, ми починаємо задіювати угруповання Союзної держави», – сказав Лукашенко.

За словами Лукашенка, відповідної домовленості було досягнуто на його зустрічі з Путіним у форматі віч-на-віч у Петербурзі після неформального саміту СНД, додав.

«Основа, я завжди про це говорив, цього угруповання – армія, Збройні сили Республіки Білорусь. Маю вас поінформувати, що формування цього угруповання розпочалося. Воно йде вже, на мою думку, протягом двох днів. Віддано було моє розпорядження, щоб ми приступили до формування цього угруповання», – наголосив Лукашенко.

Він також зазначив, що Росії наразі не до конфлікту на західних кордонах Білорусі. «Ще не вистачало другого конфлікту. Ви знаєте, що у них вистачає проблем. Тому ви не розраховуйте на велику чисельність Збройних сил Російської Федерації. Але це буде не одна тисяча людей. І будьте готові найближчим часом прийняти цих людей та розмістити там, де потрібно, за нашим планом. Без перебору, без нагнітання ситуації та обстановки», – сказав білоруський диктатор.

На тій же нараді Лукашенко заявив про необхідність вжити нових заходів для зміцнення безпеки держави, додавши, що попереджено про підготовку удару по Білорусії з території України. «Вчора вже неофіційними каналами нас попередили про завдання удару по Білорусі з території України», – заявив він.

Київ ще раніше відредагував на такий закид Мінська. МЗС України в своїй заяві наголосило: «Ця інформація не відповідає дійсності. Ми категорично відкидаємо чергові інсинуації білоруського режиму… Закликаємо білоруський народ не піддаватися провокаціям. Україна ніколи не зазіхала на чужі території. Ми чітко дотримуємося основоположних норм і принципів міжнародного права та Статуту ООН».