Російський суд відібрав у «Меморіалу» офіс.

Рішення суду було ухвалено того ж дня, коли стало відомо про присудження «Меморіалу» Нобелівської премії миру.

Тверський суд Москви визнав незаконною передачу офісу ліквідованої за рішенням російської влади організації «Міжнародний Меморіал» Науково-дослідному та просвітницькому центру «Меморіал». Про це повідомило інформаційне агентство Interfax. Таким чином було задоволено відповідний позов прокуратури повернути на користь держави нежитлову будівлю, розташовану за адресою Москва, вулиця Каретний ряд, будинок 5/10, корпус 2. Представники «Меморіалу» назвали цей позов спробою рейдерського захоплення приміщення.

Цікаво, що рішення суду було ухвалено того ж дня, коли стало відомо про присудження «Меморіалу», поряд із білоруським правозахисником Алєсем Бяляцьким та українським Центром громадянських свобод, Нобелівської премії миру.

Про те, що «Меморіалу» загрожує втрата приміщення, стало відомо в середині вересня. Як повідомила тоді організація, після того, як російська влада наприкінці минулого року подала позови про ліквідацію «Міжнародного Меморіалу» – власника приміщення на Каретному ряду, – правління вирішило пожертвувати будівлю Науково-дослідному та просвітницькому центру «Меморіал». Ця організація була заснована у 1990 році та займалася науково-дослідною роботою.

Нагадаємо, що 29 грудня 2021 року Мосміськсуд ухвалив рішення про ліквідацію правозахисного центру «Меморіал» за позовом столичної прокуратури. Напередодні Верховний суд Росії ліквідував за позовом Генпрокуратури РФ Міжнародне історико-просвітницьке товариство «Меморіал». Правозахисників звинуватили у порушенні законодавства про «іноземних агентів». Науково-дослідного та просвітницького центру «Меморіал» ці рішення не стосувалися.