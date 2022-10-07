Премію миру здобули білорус, українська та російська правозахисні організації.

Їх вшанували за те, що «демонструють значення громадянського суспільства для миру та демократії»

 

 

Нобелівський комітет оголосив у п'ятницю, сьомого жовтня, лавреатів Нобелівської премії миру 2022 року. Її здобули засновник білоруської правозахисної організації «Вясна» Алєсь Бяляцький, український Центр громадянських свобод та російський правозахисний центр «Меморіал». Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

 

«Лавреати Премії миру репрезентують громадянське суспільство у своїх країнах. Вони протягом багатьох років просували право критикувати владу та захищати основні права громадян. Вони доклали визначних зусиль для документування військових злочинів, порушень прав людини та зловживання владою. Разом вони демонструють значення громадянського суспільства для миру та демократії», – зазначено в пресрелізі Нобелівського комітету. 

 

Алєсь Бяляцький був одним із ініціаторів демократичного руху, який виник у Білорусі в середині 1980-х років. «Він присвятив своє життя просуванню демократії та мирного розвитку у своїй країні», – подає Нобелівський комітет. 1996 року Бяляцький заснував організацію «Вясна»  у відповідь на запроваджені Олександром Лукашенком спірні поправки до Конституції, які, як наголошує комітет, «наділили президента диктаторськими повноваженнями та викликали масові демонстрації». 

 

Центр громадянських свобод було засновано у Києві у 2007 році з метою «просування прав людини та демократії в Україні». «Центр зайняв позицію щодо зміцнення українського громадянського суспільства та тиску на владу, щоб перетворити Україну на повноцінну демократію, на правову державу. Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Центр громадянських свобод доклав зусиль для виявлення та документування військових злочинів Росії проти цивільного населення України. У співпраці з міжнародними партнерами центр відіграє новаторську роль у притягненні винних до відповідальності за свої злочини», – наголошується в пресрелізі комітету.

 

Правозахисна організація «Меморіал» була створена ще 1987 року, тобто в радянські «перебудовчі» часи, з метою зберегти пам'ять про жертви комуністичного режиму. Одним з її засновників був лауреат Нобелівської премії миру Андрій Сахаров. Після розпаду СРСР «Меморіал» став найбільшою правозахисною організацією у Росії. Вона збирала та систематизувала інформацію про політичні репресії та порушення прав людини в Росії. У грудні 2021 року суд у Росії ухвалили рішення про примусову ліквідацію «Меморіалу» та його закриття.

 

Нагадаємо, що Нобелівську премію миру 2021 року одержали журналісти – головний редактор російського видання «Новая газета» Дмитро Муратов і засновниця філіппінського видання Rappler Марія Ресса (Maria Ressa). Їх вшановано за «зусилля щодо захисту свободи слова і самовираження, що є засадничою умовою для демократії і міцного миру».

07.10.2022

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