Громада Львова проти результатів конкурсу на облаштування Марсового поля.

Активна громадськість Львова різко відреагувала на відібраний конкурсною комісією ЛМР проєкт меморіалу Героїв, що його планують облаштувати на Марсовому полі. Ініціативна група звернулася до влади з обґрунтованою вимогою скасувати результати архітектурного конкурсу й оголосити новий. Відповідний "відкритий лист" опубліковано у вільному доступі, і кожен, згідний із його змістом, львів'янин може його підписати. Наразі під зверненням підписало більше сотні небайдужих, серед яких чимало громадських активістів, представників культурної сфери, військових і ветеранів російсько-української війни, представників родин загиблих воїнів.

Візуалізація проєкту-переможця.

Нагадаємо, що конкурс на найкращий проєкт меморіалу Героїв на вулиці Іллі Мечникова тривав у Львові три місяці. Переможців оголосили тиждень тому, 17 квітня. Ними стала команда архітекторів із Хмельницького – Віктор Голубєв та Дмитро Райфшнайдер. Загалом у конкурсі змагалися 27 проєктів, заявки подавали й іноземні архітектори.

Крім зони поховань, яких наразі на Марсовому полі є 675, проєкт-переможець передбачає сквер, музей, монумент невідомому воїну, каплицю та колумбарій – місце для захоронення урн з прахом. На монументі невідомому воїну розмістять імена, прізвища та фотографії зниклих безвісти. На місцях поховань будуть так звані козацькі хрести з білого каменю, на яких буде місце для фотографії й імені з роками життя полеглого, місце для розміщення квітів та лампадок. Біля кожної з могил облаштують місця для сидіння уніфікованого дизайну.

Візуалізація проєкту-переможця

«На передній частині комплексу біля вулиці Мечникова пропонуємо облаштувати площу з монументом невідомому воїну. Концепція нової площі полягає у зміненні осі міста на вісь історичну. Ця вісь направлена на північний схід та схід в усереднену точку, що поєднує координати боїв за Київ, Харків, Донецьк, Авдіївку, Дебальцеве, Іловайськ, Херсон та основний напрямок оборони України. Таке зміщення осі повинне привернути увагу до географічної єдності України та контрастувати зі структурою міста, врізаючись у неї», – розповів автор проєкту Дмитро Райфшнайдер.

У кінці Марсового поля залишать хрест на честь Української галицької армії. Біля нього розмістять молитовну споруду.

Архітектори пообіцяли, що допрацьовуватимуть ідеї з членами дорадчої ради, до якої входять військові, родини загиблих та представники духовенства.

Тим часом ініціативна група збирає підписи під зверненням, яке вимагає скасувати результати архітектурного конкурсу зовсім, а підхід до майбутнього проєкту повністю переглянути.

Звернення щодо скасування результатів архітектурного конкурсу про облаштування меморіального комплексу Героїв України на Марсовому полі у Львові.

Ми, що нижче підписалися, представники громади міста Львова, інтелектуальних кіл, громадські активісти, дієвці культури, чинні та колишні військовослужбовці Сил оборони України, ветерани російсько-української війни, представники та представниці родин загиблих військовослужбовців, які поховані на “Марсовому полі”, звертаємось до міського голови Львова із закликом та вимогою про скасування результатів архітектурного конкурсу про облаштування меморіального комплексу Героїв України на вул. Мечнікова.

Наше звернення спрямоване на те, щоб пам'ять наших загиблих воїнів була вшанована в найкращий спосіб, який може дати ця держава, а оформлення місця останнього місця спочинку наших Героїв не можна таким вважати з ряду причин, які описуємо нижче.

1. Військові меморіальні кладовища мають свої певні особливості, як наприклад центральне розміщення загального меморіалу або Могили невідомого солдата з достатнім місцем для несення Почесної варти. В цьому проєкті Могила невідомого солдата винесена на початок входу. Могила невідомого солдата є найвищою емоційною точкою будь-якого військового меморіального кладовища, а прихід до нього має супроводжуватись проходженням через центральну алею рядів поховань.

2. Ліва частина “Марсового поля” віддана під зелені насадження в час, коли кількість поховань військовослужбовців в теперішніх секторах поховань наближається до кінця і це потребуватиме або створення нового кладовища, або продовження поховань на лівій частині. У випадку наявності центрального меморіалу симетричні поховання праворуч та ліворуч від центральної алеї буде найбільш прийнятним варіантом.

3. В ескізному проєкті-переможці більшість уваги віддано громадському простору та інклюзивності і мало оформленню самих поховань, не надано достатньої уваги символіці, ідеології та скульптурним композиціям, які мали б уособлювати чин наших Героїв.

4. В проєкті-переможці наявними є символічний насип з хрестом в памʼять похованих Січових Стрільців, меморіал УПА з могилою невідомого вояка УПА та Могила невідомого солдата з пропонованого проєкту. Ці меморіальні обʼєкти конкуруватимуть між собою, які слід однаково вшановувати. На нашу думку, це мав би бути один центральний меморіал з могилою невідомого вояка російсько-української війни, який би поєднував внесок різних українських військових формувань різної історичної доби в незалежність України. Могили вояків УПА слід перенести в зону поховань, а гнітючу гранітну стіну, яка не являє собою жодної меморіальної цінності слід розібрати.

5. Намогильні споруди у вигляді т.зв. “козацьких хрестів” треба переглянути, оскільки це не є козацьким хрестом, а однією із форм хрестів, які мали козаки як намогильні споруди. Оскільки на кладовищі є захоронення військовослужбовців різних віросповідань, потрібно з метою рівності розглянути варіант уніфікованої плити з нанесенням відповідних релігійних знаків, щоб всі були пошановані однаково, адже перед Богом і на кладовищі всі рівні, на цьому побудована військова меморіальна культура багатьох західних країн.

6. Наявність в проєкті кортенової іржавої сталі не створює загальну атмосферу світла та гордості, а заганяє відвідувачів в постійні емоційні переживання, це може бути великим тригерним середовищем для ветеранів, які приходитимуть відвідати поховання своїх побратимів, тож місце спочинку солдат має бути тихим світлим місцем, яке не буде руйнувати людей психологічно.

7. Колумбарій, який загнаний під землю в центральній алеї, ускладнить проведення церемоніалів та покладання квітів до центрального меморіалу, тому колумбарна частина потребуватиме переосмислення.

8. Культову споруду у вигляді каплиці вважаємо непотрібною, оскільки в більшості відправи різних релігійних обрядів здійснюються на самих могилах.

9. Загальний архітектурний стиль не витримує критики з погляду військової меморіальної культури, особливо з погляду розміщення кладовища коло перлини української меморіалістики – Личаківського кладовища.

З огляду на вище наведені аргументи, вимагаємо і закликаємо:

Скасувати результати архітектурного конкурсу про облаштування меморіального комплексу на вул. Мечнікова

Розпустити конкурсну комісію, яка необ'єктивно здійснювала оцінку поданих робіт.

Оголосити новий міжнародний архітектурний конкурс зі скликанням конкурсної комісії, в яку мають входити представники Сил оборони, громадські активісти, що займаються меморіалізацією військовослужбовців, архітектори та скульптори.

Оновити умови конкурсу, які включатимуть в себе правильні формулювання з погляду військової меморіалізації та архітектурно-скульптурні композиції, а не лише архітектурне планування площі.

Закликаємо не нехтувати думкою громадськості, представників культури та військовослужбовців, оскільки наше рідне місто заслуговує мати найкраще військове меморіальне кладовище із дотриманням загальносвітових принципів та військової меморіальної культури. Зразкове виконання цього проєкту буде взірцем для інших міст України та для Національного військового меморіального кладовища.