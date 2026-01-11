Нобелівський інститут виключив можливість передачі лауреатом Премії миру іншій особі.

Ця заява стала реакцією на оприлюднені наміри Марії Мачадо передати свою премію Дональдові Трампу.

 

 

Норвезький Нобелівський інститут – організація, яка відповідає за присудження Нобелівської премії миру, поклав край спекуляціям щодо можливої ​​передачі Нобелівської премії миру, присудженої 2025 року лідерці венесуельської опозиції Марії Коріні Мачадо, президентлві США Дональдові Трампу. Про це повідомила газета Die Welt з покликом на заяву, опубліковану на сайті Норвезького нобелівського інституту. З моменту повернення на посаду Трамп відкрито заявляв про прагнення отримати Нобелівську премію миру.

 

«До Норвезького нобелівського комітету та Норвезького нобелівського інституту надходить безліч звернень з проханням прокоментувати питання про сталість статусу лауреата Нобелівської премії миру. Факти зрозумілі і добре відомі. Після оголошення про присудження Нобелівської премії вона не може бути відкликана, поділена або передана іншим особам. Рішення остаточне і залишається чинним назавжди», – йдеться в заяві.

 

Нагадаємо, що раніше Марія Мачадо заявила, що хотіла б передати премію Трампу або розділити її з президентом США. Це стало б проявом вдячності з боку венесуельської опозиціонерки Трампові за блискучу операцію зі захоплення диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро. «Я, звичайно, хотіла б особисто сказати йому, що ми, венесуельський народ, оскільки це нагорода венесуельського народу, – безумовно хочемо віддати її йому і поділитися з ним. Те, що він зробив, є історичним», – сказала Мачадо в інтерв’ю телеканалу Fox News.

 

Ці слова Марії Мачадо пролунали п’ятого січня після того, як Трамп публічно відкинув ідею посприяти приходу опозиції до влади у Венесуелі. Трамп назвав Мачадо «дуже приємною жінкою», але заявив, що наразі вона не має достатньої підтримки у Венесуелі для управління країною. Тож поки що Білий дім підтримує тимчасову виконувачку обов'язків президента Венесуели Делсі Родріґес, яка обіймала посаду віцепрезидентки країни.

 

