Нобелівський інститут виключив можливість передачі лауреатом Премії миру іншій особі.

Ця заява стала реакцією на оприлюднені наміри Марії Мачадо передати свою премію Дональдові Трампу.
Норвезький Нобелівський інститут – організація, яка відповідає за присудження Нобелівської премії миру, поклав край спекуляціям щодо можливої передачі Нобелівської премії миру, присудженої 2025 року лідерці венесуельської опозиції Марії Коріні Мачадо, президентлві США Дональдові Трампу. Про це повідомила газета Die Welt з покликом на заяву, опубліковану на сайті Норвезького нобелівського інституту. З моменту повернення на посаду Трамп відкрито заявляв про прагнення отримати Нобелівську премію миру.
«До Норвезького нобелівського комітету та Норвезького нобелівського інституту надходить безліч звернень з проханням прокоментувати питання про сталість статусу лауреата Нобелівської премії миру. Факти зрозумілі і добре відомі. Після оголошення про присудження Нобелівської премії вона не може бути відкликана, поділена або передана іншим особам. Рішення остаточне і залишається чинним назавжди», – йдеться в заяві.
Нагадаємо, що раніше Марія Мачадо заявила, що хотіла б передати премію Трампу або розділити її з президентом США. Це стало б проявом вдячності з боку венесуельської опозиціонерки Трампові за блискучу операцію зі захоплення диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро. «Я, звичайно, хотіла б особисто сказати йому, що ми, венесуельський народ, оскільки це нагорода венесуельського народу, – безумовно хочемо віддати її йому і поділитися з ним. Те, що він зробив, є історичним», – сказала Мачадо в інтерв’ю телеканалу Fox News.
Ці слова Марії Мачадо пролунали п’ятого січня після того, як Трамп публічно відкинув ідею посприяти приходу опозиції до влади у Венесуелі. Трамп назвав Мачадо «дуже приємною жінкою», але заявив, що наразі вона не має достатньої підтримки у Венесуелі для управління країною. Тож поки що Білий дім підтримує тимчасову виконувачку обов'язків президента Венесуели Делсі Родріґес, яка обіймала посаду віцепрезидентки країни.
11.01.2026