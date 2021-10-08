Нобелівська премія миру – для головреда «Нової газети» і філіппінської журналістки.

Цього року на нагороду претендували 329 номінантів – 234 людини і 95 організацій.

 

 

Нобелівську премію миру 2021 року одержали журналісти – головний редактор російського видання «Новая газета» Дмитро Муратов і засновниця філіппінського видання Rappler Марія Ресса (Maria Ressa). Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на заяву норвезького Нобелівського комітету, оприлюднену на його офіційній сторінці на Twitter у п’ятницю, восьмого жовтня.

 

У заяві сказано, що Муратова і Рессу вшановано за їхні «зусилля щодо захисту свободи слова і самовираження, що є засадничою умовою для демократії і міцного миру».

 

Дмитро Муратов – російський журналіст, телеведучий, один зі засновників і головний редактор «Новой газеты». Він став третім росіянином, який був удостоєний Премії миру. До нього лауреатами ставали вчений-фізик і правозахисник Андрій Сахаров і перший (та останній) президент СРСР Михайло Горбачов.

 

«Не зважаючи на вбивства [співробітників] і загрози, головний редактор "Новой газеты" Дмитро Муратов не відмовився від незалежної політики видання. Він послідовно відстоював права журналістів», – сказала голова норвезького Нобелівського комітету Беріт Рейс-Андерсен (Berit Reiss-Andersen). Вона зазначила, що Муратову доводиться працювати в умовах стрімко наростаючого тиску на ЗМІ в його країні.

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Марія Ресса – журналістка і письменниця. Близько 30 років вона працювала провідним репортером в Південно-Східній Азії. Її видання Rappler влада Філіппін вже багато років намагається змусити самоліквідуватися. Офіційний судовий позов про закриття видання перебуває на розгляді, але Rappler продовжує функціонувати.

 

«Як журналіст і співзасновник видання Rappler, Марія Ресса зарекомендувала себе як безстрашний захисник свободи слова. Rappler критично висвітлювало скандальну і криваву кампанію режиму Дутерте в боротьбі з наркотиками. Марія Ресса користується фундаментальним правом на свободу слова, щоб викривати зловживання владою, насильство і зростаючий авторитаризм в своїй рідній країні, на Філіппінах», – пояснила Рейс-Андерсен рішення комітету.

 

Цього року на нагороду претендували 329 номінантів – 234 людини і 95 організацій. Серед них були: російський опозиціонер Олексій Навальний, представниця білоруської опозиції Світлана Тіхановська і екоактівістка зі Швеції Ґрета Тунберґ.

 

У понеділок, 11 жовтня, буде названо лауреата Нобелівської премії з економіки.

08.10.2021

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