226-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:21 Верховна Рада ухвалила в цілому закон про добровільний порядок взяття жінок на військовий облік. Закон передбачає, що жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їхнім бажанням. Виняток становлять жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю.

13:12 Президент України Володимир Зеленський підписав укази №690/2022 та №689/2022, згідно з якими 142 захисники України отримали відзнаки, 32 з них - посмертно. Троє удостоєні звання Героя України:

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» ЗЕЛЕНЮКУ Вадиму Сергійовичу — майору (посмертно) МАНЬКУ Вадиму Олександровичу — капітану (посмертно) ФІНАШИНУ Дмитру Руслановичу — старшому сержанту."

12:40 Головою Національного банку України призначено Андрія Пишного. За це рішення у п’ятницю проголосували 290 депутатів

12:14 «Нобелівський комітет вирішив присудити премію миру 2022 року правозахиснику Алесю Беляцькому з Білорусі, російській правозахисній організації «Меморіал» і українській правозахисній організації «Центр громадянських свобод», – повідомив Нобелівський комітет.

«Центр громадянських свобод» – українська правозахисна організація, заснована у 2007 році. Центр здійснює моніторинг та аналіз законопроєктів на відповідність стандартам дотримання прав людини, провадить громадський контроль над діями правоохоронних органів, судів та місцевої влади, над розслідуванням злочинів, вчинених під час Євромайдану, займається документуванням політичних переслідувань у тимчасово окупованому Криму, фіксацією порушень прав людини та воєнних злочинів на Донбасі, просвітництвом у сфері прав людини та демократії, програмами міжнародної солідарності тощо. Голова центру – правозахисниця Олександра Матвійчук.

11:10 Застосування тактичної ядерної зброї Росією є дуже малоймовірним сценарієм, вважає учасник розслідувальної групи Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов:

"На першому рівні стоять погрози його застосування. Востаннє Путін погрожував ядерною зброєю в промові при анексії українських територій – майже прямим текстом про це говорив. Якщо ти так голосно погрожуєш, то ти не готовий це застосувати. Якби Путін повністю покладався на ядерну зброю, він не використав би мобілізацію як конвенційне розв'язання проблеми – але незважаючи на ризики, він пішов на неї. Якщо ж говорити про саму тактичну ядерну зброю, то вона навряд чи здатна сильно змінити ситуацію. Щоб її змінити та захопити ті території, які офіційно анексовані Росією, потрібні сотні ядерних зарядів для першої хвилі атаки. Навіть у фронтових частинах мають бути задіяні десятки ядерних зарядів. Щоб повністю змінити ситуацію, потрібно значно більше, ніж один ядерний удар. Більше того, таких навчань, на яких російські війська вчилися наступати після ядерних ударів, не було. І якщо вони не можуть знайти бронежилети, то одягнути всю армію у костюми радіобіологічного захисту – велика проблема".

10:23 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 61 680 (+350) осіб, танків – 2466 (+17) од., бойових броньованих машин – 5093 (+29) од., артилерійських систем – 1455 (+31) од., РСЗВ – 344 (+0) од., засобів ППО – 177 (+0) од., літаків – 266 (+0) од., гелікоптерів – 233 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1067 (+20) од., крилатих ракет – 246 (+0) од. кораблів /катерів – 15 (+0) од., автомобільної техніки – 3862 (+8) од., спеціальної техніки – 135 (+1) од., Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

72,2% танків (з них 3,3% за минулий тиждень),

29,4% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

64,4% автомобільної техніки (з них 1,3% за минулий тиждень),

47,2% артилерійських систем (з них 1,9% за минулий тиждень),

30,9% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

21,3% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

26,2% гелікоптерів (з них 0,8% за минулий тиждень),

12,6% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

10:18 Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до російських солдатів у день 70-річчя президента Російської Федерації Владіміра Путіна. Він наголосив, що з Путіним переговори не вестимуться. "З людиною, яка поки що очолює Росію, ніхто вже не говоритиме... Хто представить Росію на можливих переговорах у майбутньому? Я вам скажу. Ті, хто вас уже обдурив. І готується зробити винними. Тому що або вони – або ви. І ви знаєте, що це правда", – сказав Резніков. Він заявив російським воякам, що їх "відправили помирати не за добру справу", і тому їхній президент "ховається в бункері, а не тримає удар поруч". "Я сам неодноразово вручав нагороди та бойову зброю найкращим воїнам прямо в окопах. Це честь для мене. Наш Президент – зі своєю армією. Де ваш?" – заапелював Резніков.

09:44 Збройні Сили України готуються завдати ударів по російських базах, з яких останнім часом запускалися іранські безпілотники, заявив аташе з питань оборони посольства України в США генерал-майор Борис Кременецький.

09:28 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Перепрофільована трофейна російська техніка зараз становить значну частку військової техніки України. Ймовірно, з моменту вторгнення Україна захопила щонайменше 440 російських основних бойових танків і близько 650 інших броньованих машин. Більше половини танкового парку, який зараз є в Україні, потенційно складається із трофейних машин.

Те, що російські екіпажі не змогли знищити неушкоджену техніку перед відходом або здачею, свідчить про низький рівень підготовки та низький рівень бойової дисципліни. Оскільки російські формування перебувають під сильним тиском у кількох секторах і війська деморалізовані, Росія, найімовірніше, продовжуватиме втрачати важке озброєння.

09:01 Росіяни атакували Запоріжжя, вперше застосувавши безпілотні дрони-камікадзе, руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в двох районах Запоріжжя, одну людину ушпиталено, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

08:44 Російські окупаційні війська шість разів ударили по Нікопольському районі з РСЗВ та важкої артилерії, жертв немає, повідомив голова ОВА Дніпропетровщини Валентин Резніченко. У Нікополь прилетіли майже 40 російських снарядів, у місті пошкоджено кілька багатоповерхівок, кільканадцять приватних будинків, господарські споруди, підприємство транспортної інфраструктури, газогони й електромережі.

08:36 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Здійснює перегрупування військ на Південнобузькому напрямку. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Так, протягом минулої доби окупанти завдали 8 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Три крилатих ракети Х-22 противника не долетіли до цілей. Від ворожого вогню постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж 25 населених пунктів. Серед інших – Новомихайлівка, Залізничне, Спірне, Давидів Брід, Благодатівка і Мирне. Удари по Харкову, Запоріжжю, Миколаєву та Нікополю зроблено виключно з метою знищення цивільних помешкань та критичної інфраструктури міст. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли: на Сіверському напрямку – зі ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Мезенівка та Рижівка Сумської області; на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічне, Зарубівка, Вовчанськ, Гатище; на Краматорському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Верхньокам’янське, Серебрянка та Роздолівка; на Бахмутському напрямку противник завдав вогневого впливу в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Часів Яр, Курдюмівка, Опитне, Зайцеве та Нью-Йорк; на Авдіївському напрямку, з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, обстріляно райони Мар’їнки, Шахтарського, Водяного та Новомихайлівки. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Новоукраїнка, Новоданилівка, Червоне, Новосілка, Полтавка та Малі Щербаки. На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад двадцяти п’яти населених пунктів по всій лінії зіткнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Виїмка, Красне, Бахмут, Майорськ, Веселе, Побєда, Невельське, Кам’янка та Тернові Поди. За наявною інформацією, на посилення російської армії, що воює на тимчасово окупованій території Донецької області, прибуло підкріплення з п’ятисот відмобілізованих кримінальних злочинців. Командирами новоприбулих підрозділів призначено офіцерів з числа колишніх російських правоохоронців. Командування російських військ видало розпорядження про вилучення мобільних телефонів у всіх мобілізованих, що прибувають. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 23 удари. Підтверджено ураження опорного пункту, 15 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили понад 20 БпЛА ворога. Серед них – 5 Орлан-10, 15 Shahed-136 та 1 Mohajer-6. Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 5 позицій ППО, 2 засоби артилерії, склад боєприпасів та переправу.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Використання Росією безпілотників іранського виробництва не створює асиметричних ефектів, як це сталося з використанням Україною наданих США систем HIMARS, і навряд чи суттєво вплине на хід війни.

• Приватна військова компанія «Вагнера» 6 жовтня оголосила про створення власного приватного каналу Telegram. Це вказує на те, що фінансист «Вагнера» Євгеній Пригожин, можливо, захоче отримати голос, який буде явно його власним, щоб конкурувати з мілблогерами та, можливо, чеченським полководцем Рамзаном Кадировим, у кожного з яких є власний Telegram-канал.

• Ймовірно, 6 жовтня українські війська продовжили контрнаступальні дії на північному сході Харківської області в районі Куп’янська та здійснюють операції, що загрожують російським позиціям на трасі Кремінна–Сватове на заході Луганської області.

• Російські війська, ймовірно, створюють оборонні позиції у верхній частині Херсонської області після провалу російської лінії на північному сході Херсона.

• Російські війська 6 жовтня продовжили наземні атаки в Донецькій області і, ймовірно, досягли чергових успіхів навколо Бахмута.

• 6 жовтня російські війська продовжували, як завжди, завдавати артилерійські, авіаційні та ракетні удари на захід від Гуляйполя, а також у Дніпропетровській та Миколаївській областях.

• Місцеві російські чиновники, схоже, щосили шукають способи фінансування своїх мобілізованих підрозділів, оскільки Кремль все більше очікує, що місцева адміністрація оплачуватиме військові зусилля з власного бюджету.

• Центр «Український спротив» 6 жовтня повідомив, що російські війська почали примусову мобілізацію громадян України в окупованих Росією Кремині та Старобільську Луганської області.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України – підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":

Противник веде оборонні дії з метою утримання захоплених територій у Херсонській та Миколаївській областях, намагається зупинити розвиток наступу наших підрозділів. Протягом дня ворог здійснив 3 бойових зіткнення з Силами оборони. Спробу штурмових дій за напрямком Зелений Гай – Тернові Поди силами мотострілецького взводу за підтримки мінометів, танка та БМП було відбито, ворог з втратами відступив. Вихід диверсійно-розвідувальної групи та атака наших позицій ще одним мотострілецьким взводом за підтримки танка і БМП, також не мали успіху. Ворог був змушений ретируватися, зазнавши суттєвих втрат. Із застосуванням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії, мінометів окупаційні війська наносили вогневе ураження вздовж лінії бойового зіткнення, по прилеглих територіальних громадах, а також по тилових районах, населених пунктах, об'єктах критичної інфраструктури. З метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії, ворог продовжував активно використовувати безпілотні літальні апарати. Протягом бойового дня знищено 6 "розвідників" типу «Орлан-10» та один «Махаджер-6» в Бериславському і Миколаївському районах. Дронами-камікадзе ворог продовжував тероризувати південні регіони. Після денних атак на Миколаївщину, ввечері по Одещині спрямовано 3 «Шахеди-136». Всі збиті силами протиповітряної оборони. Реактивними системами залпового вогню протягом дня знов обстріляно Нікопольський район. В двох територіальних громадах району є пошкоджені будівлі, але без людських втрат. З літака Су-35 ракетами класу «повітря-поверхня» Х-31 ворог двічі наніс ракетний удар по Березнегуватській громаді Миколаївщини. Пошкоджені сільськогосподарські угіддя, люди не постраждали. Нашою авіацією нанесено 7 ударів, зокрема по опорних пунктах, районах зосередження сил та засобів противника в Бериславському районі, по ворожих силах протиповітряної оборони – в Каховському. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 347 вогневих завдань. Підтверджені втрати противника складають: 105 рашистів, 8 танків, 18 крупнокаліберних гаубиць «Мста-С» та «Мста-Б», самохідна гармата «Піон», ще одна гармата-гаубиця 152-го калібру, 4 міномети, 15 одиниць авто-бронетехніки, 3 склади з боєприпасами в Баштанському і Бериславському районах. Ще 6 одиниць ворожої техніки, серед яких танки, бойова броньована машина, гаубиця та станція радіоелектронної боротьби - суттєво пошкоджені. В Чорному морі 12 кораблів ворожого флоту маневрують поблизу узбережжя Криму. Як і раніше напоготові до застосування 3 надводних і 2 підводних носії «Калібрів». 32 ракети являють собою загрозу всім регіонам України.

01:00 З 1 жовтня ЗСУ звільнили на Херсонщині понад 500 квадратних кілометрів території й десятки населених пунктів, повідомив Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Вчора зранку начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомляла про понад 400 квадратних кілометрів, а заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив про звільнення 29 населених пунктів у Херсонській області.