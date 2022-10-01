220-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:34 Українське військо підійшло до меж Лимана. Керівник Офісу Президента оприлюднив відеоролик із українськими військовослужбовцями з державним прапором біля знака при в'їзді в місто.

13:26 Міністерство економіки повідомило про запровадження нових пакетів санкцій проти 3600 фізичних та юридичних осіб. Зокрема, у списку фігурують: діти та родичі Путіна та його близького оточення; представники регіональних еліт та влади РФ; олігархи та їхнє близьке оточення; артисти та пропагандисти, в тому числі громадяни України; колаборанти, які перейшли на сторону ворога; високопосадовці державних корпорацій; представники вищого керівного складу збройних сил РФ; представники т.зв. "урядів" організацій "ЛНР/ДНР", окупаційної "влади" АР Крим та ватажків незаконних збройних формувань, що діють на окупованій території України. Також ухвалено санкції проти іноземних громадян – так званих "міжнародних спостерігачів", які брали участь у "референдумах" на тимчасово окупованих територіях України. Санкції запроваджено й проти ключових системоутворюючих компаній, банків, підприємств ОПК, добувної, енергетичної, комунікаційної, логістичної та інших сфер. Цей список затвердила РНБО на засіданні 30 вересня.

13:01 Президент України Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам Америки за виділення додаткової підтримки для України в розмірі 12 мільярдів доларів. "Дякую Президенту США Джо Байдену за підписання закону про виділення додаткової підтримки для України в розмірі $12,35 млрд. Напередодні законопроєкт підтримали обидві палати Конгресу США. Цінуємо цей потужний акт солідарності народу США з Україною. Та двопалатну й двопартійну підтримку нашої держави", - прокоментував Зеленський. Він додав, що закон передбачає фінансування оборонних програм, а також надання потужної прямої бюджетної підтримки Україні. “Ця допомога сьогодні важлива як ніколи. Маємо й надалі спільно протидіяти агресії РФ!”, - наголосив Зеленський.

12:36 Представник України в ООН Сергій Кислиця назвав "раковою пухлиною" російське представництво в Раді безпеки ООН після того, як РФ заблокувала резолюцію щодо незаконних референдумів та анексії українських територій. "Резолюція не була ухвалена тільки через один голос "проти", голос Росії. Ми вже втомилися від постійного повторення того, що дозволяти Росії використовувати право Радянського Союзу накладати вето на рішення Ради Безпеки насправді не дає цьому органу можливості виконувати свою головну місію згідно зі статутом ООН, а саме - підтримання міжнародного миру та безпеки", - заявив Кислиця. Голова представництва наголосив на тому, що російська присутність у Рабезі є незаконною. "Відсутність необхідного ставлення перетворило Росію в ракову пухлину у тілі Ради Безпеки. Її потрібно видалити, перш ніж ціла система ООН отримає метастази. Вже час діяти. Якщо ця Рада не спроможна діяти з РФ, тоді ваш обов'язок - діяти без неї", - сказав Кислиця, згідно з повідомленням "Суспільного".

12:21 Використовувані російськими окупантами у війні проти України іранські дрони-камікадзе показали себе на полі бою гірше, ніж очікувалося, вони зазнали численних невдач, заявила заступниця глави Пентагону з питань політики Саша Бейкер. Вона наголосила, що іранські дрони не забезпечують Росії технологічну перевагу в повномасштабній війні проти України.

12:04 Збройні Сили України підтвердили звільнення п'яти поселень біля Лиману. Як заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки – звільнені; там тривають стабілізаційні заходи.

11:59 30-та ОМБр знищила склад ворога у селі Кодема. Точку влучання геолокували аналітики із проєкту Deepstate.

11:47 Російське командування не дозволило своїм військам вийти з Лиману, оточеного Збройними Силами України, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай: "Військові РФ, що базуються в Лимані, звернулися до свого керівництва із проханням вийти, але отримали відмову. В оточенні понад п'ять тисяч військових РФ, які намагатимуться прорватися або здадуться у полон. Майже всі шляхи відходу чи підвозу боєприпасів перекриті".

11:18 Подача Україною заявки про пришвидшений вступ в НАТО була для американської адміністрації несподіванкою, пише Politico з посиланням на двох американських посадовців, знайомих з дискусіями всередині Білого дому. Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі ухилилася від прямої відповіді,зазначивши тільки, що "підтримує гарантію безпеки" для України.

Державний секретар США Ентоні Блінкен, коментуючи новину про заявку України на пришвидшений вступ до НАТО, сказав, що "політика США не змінилась, ми підтримуємо політику відкритих дверей НАТО, але для цього існує процес, якого країни мають дотримуватись".

Натомість, нагадаємо, глави МЗС трьох країн Балтії – Латвії, Литви та Естонії – заявили про підтримку якнайшвидшого вступу України до НАТО, висловила свою підтримку і очільниця МЗС Канади Мелані Жолі: "Ми завжди вірили, що Україна має бути частиною НАТО. Як я вже казала, ми вважаємо, що Україна має бути членом НАТО. Таку позицію ми відстоюємо вже понад десятиліття. І ми віримо в політику «відкритих дверей»".

10:34 Росія в Раді Безпеки ООН наклала вето на проєкт резолюції США й Албанії зі засудженням фіктивних референдумів, організованих Росією у Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях України. Згідно з результатами голосування, за ухвалення проєкту резолюції проголосували десять членів РБ, четверо утрималися, а Росія проголосувала проти, застосувавши право вето. Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що має намір винести проєкт резолюції на розгляд у Генасамблеї ООН, де не існує права вето.

10:29 Президент США Джо Байден учора вперше заявив, що вибухи на газопроводах Nord Stream під Балтійським морем були результатом диверсії, зазначивши, що Росія «поширює дезінформацію та брехню» і що США працюватимуть зі своїми союзниками над розслідуванням цих вибухів: «коли все заспокоїться, ми відправимо водолазів, аби з’ясувати, що саме сталося». І додав, що Сполучені Штати вже працюють із союзниками, щоб посилити захист критично важливої інфраструктури.

10:25 Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов спрогнозував, що війна РФ проти України завершиться навесні наступного року:

"Я ще наприкінці травня розповів, яким буде алгоритм бойових дій. Тоді я прямо сказав, що червень місяць буде для нас поганим, ми будемо втрачати. У липні буде умовний застій, а в серпні ми почнемо потроху рух у бік відновлення території, що буде зрозуміло всім. Узимку війна значною мірою стихне, а ось після зими розпочнеться завершення цього конфлікту. На першому етапі – виходом на адмінкордони станом на 1991 рік, українська армія увійде на територію Криму ймовірно до кінця весни 2023 року. Можливо, трохи раніше. У днях можна помилятися, в алгоритмі – ні".

10:20 Президент України Володимир Зеленський своїм указом скасував осінній призов на строкову службу. Водночас відкладено демобілізацію тих, хто має вищу освіту і закінчив термін військової служби до «оголошення в установленому порядку демобілізації».

10:10 Росіяни зранку атакували Одещину двома ракетами, імовірно "Іскандер", влучили в об'єкт промислової інфраструктури – пошкоджено електропідстанцію, кілька навколишніх будівель, жертв немає, повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

10:01 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

30 вересня 2022 року майже напевно російські війська завдали удару по колоні на південний схід від міста Запоріжжя. Місцева влада повідомляє про 25 загиблих мирних жителів. Ймовірно, це була російська ракета протиповітряної оборони великої дальності, яка використовувалася для наземного нападу.

Російський запас таких ракет, швидше за все, обмежений і є цінним ресурсом, призначеним для збивання сучасних літаків і ракет, а не для використання проти наземних цілей. Його застосування для наземної атаки майже напевно було зумовлене загальною нестачею боєприпасів, особливо високоточних ракет великої дальності.

Того ж дня президент Путін підписав угоди про анексію Запоріжжя та інших частин окупованої України. Росія витрачає стратегічно цінні військові активи, намагаючись отримати тактичну перевагу, і при цьому процесі вбиває мирних жителів, яких вона тепер вважає своїми громадянами.

09:35 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 59 610 (+530) осіб, танків – 2354 (+16) од., бойових броньованих машин – 4949 (+17) од., артилерійських систем – 1397 (+6) од., РСЗВ – 336 (+3) од., засобів ППО – 176 (+0) од., літаків – 264 (+20) од., гелікоптерів – 226 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1009 (+6) од., крилатих ракет – 246 (+0) од. кораблів /катерів – 15 (+0) од., автомобільної техніки – 3786 (+18) од., спеціальної техніки – 131 (+0) од., Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

68,9% танків (з них 2,3% за минулий тиждень),

28,5% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

63,1% автомобільної техніки (з них 1,5% за минулий тиждень),

45,3% артилерійських систем (з них 0,9% за минулий тиждень),

30,2% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

21,2% літаків (з них 0,4% за минулий тиждень),

25,4% гелікоптерів (з них 0,7% за минулий тиждень),

12,5% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні тимчасово захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. За минулу добу противник завдав 4 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив понад 85 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України. Від ворожих ударів постраждало понад 50 населених пунктів. Зокрема, Білогорівка, Новомиколаївка, Благодатівка, Сухий Ставок та Одрадівка. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а саме: на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Рідкодуб, Кучківка, Охримівка та Вільхуватка; на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Григорівка, Білогорівка, Івано-Дар’ївка, Закітне, Роздолівка та Спірне; на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Миколаївка Друга та Парасковіївка; на Авдіївському напрямку – в районах населених пунктів Мар’їнка, Водяне і Олександропіль; на Новопавлівському напрямку – в районах населених пунктів Новосілка, Новопіль, Пречистівка та Павлівка. На Запорізькому напрямку зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Мала Токмачка, Залізничне, Гуляйполе та Новоандріївка. На Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад двадцяти п’яти населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них - Степова Долина, Мирне, Сухий Ставок, Ольгине та Архангельське. У зв’язку з суттєвою нестачею людських ресурсів, в першу чергу, офіцерських кадрів, російське військове керівництво вимушене передчасно задіяти курсантів військових училищ. У Тюменському військовому училищі буде проведено достроковий випуск курсантів. Випускників планується направити на первинні офіцерські посади у військові частини, що комплектуються мобілізаційним резервом. Курсантів випускних курсів Рязанського десантного училища направляють для проведення підготовки полків мобілізаційного резерву, що здійснюється на базі полігонів неподалік Рязані, Омська, Пскова, Тули та інших міст. Для зазначених підрозділів, планують заходи підготовки та злагодження терміном не більше одного місяця, з подальшим вибуттям до району ведення бойових дій на території України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника неподалік Нью-Йорка, Зайцевого та Соледара. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала одинадцять ударів. Підтверджено ураження опорного пункту противника, шести районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили три БпЛА та вертоліт Ка-52. Ракетні війська і артилерія, за минулу добу, уразили одинадцять пунктів управління різного рівня і вісім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Також, в зону ураження потрапили ще чотирнадцять військових об’єктів ворога - склади з боєприпасами, зенітні ракетні комплекси, переправи, станції радіоелектронної боротьбі та розвідки.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін 30 вересня оголосив про незаконну анексію Росією чотирьох українських територій без чіткого визначення кордонів цих територій.

• Путін оголосив, що плановий осінній цикл призову в Росії розпочнеться на місяць пізніше – 1 листопада, ймовірно, через те, що часткова мобілізація чоловіків у Росії обтяжує бюрократію військових комісаріатів, які зазвичай контролюють піврічний цикл призову.

• Російські чиновники можуть провести повторну мобілізацію торішніх призовників, коли їхній термін закінчиться 1 жовтня.

• Українські сили, ймовірно, захоплять або оточать Лиман протягом наступних 72 годин.

• Українські військові зберігали оперативне мовчання щодо українських наземних операцій у Херсонській області, але заявили, що українські сили продовжують змушувати російські війська захищати свої позиції.

• Російські війська продовжили штурм у Донецькій області.

• Російська влада продовжувала намагання змусити росіян брати участь у мобілізаційних зусиллях, але, ймовірно, це буде важко здійснити, оскільки люди продовжують утікати з Росії до прикордонних держав, які їх радо приймають.

• Російські посадовці отримують хабарі та використовують інші преференції, щоб запобігти або полегшити економічний тягар мобілізації для багатих.

• Російська влада продовжує розгортати мобілізований персонал в Україні без належної підготовки чи обладнання, і цей персонал навряд чи зможе дозволити собі забезпечити власне постачання.

• Російські війська завдали ракетного удару по українському гуманітарному конвою та намагалися звинуватити український уряд.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":