Іменем Тараса Бобанича «Хаммера» назвали стрийську школу, де він навчався.

 

Стрийській школі №9 присвоїли ім'я Героя України, загиблого керівника «Правого сектору» Львівщини Тараса Бобанича «Хаммера». За відповідне рішення проголосували депутати Стрийської міськради.

 

 

У квітні 33-річний Тарас Бобанич (позивний «Хаммер») загинув під час виконання бойового завдання на Ізюмському напрямку, прикривши собою побратимів. Посмертно «Хаммер» отримав звання Героя України.

 

Під час сесії Стрийської міськради депутати присвоїли ім'я загиблого Героя школі, де він навчався. 

 

«Стрийській школі № 9 присвоїли ім’я Героя України Тараса Бобанича, який у квітні 2022 року загинув в боротьбі за Україну», – йдеться у повідомленні Стрийської міськради.

 

Тарас Бобанич «Хаммер» був командиром 2-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Народився у Трускавці, закінчив юридичний факультет Львівського державного університету внутрішніх справ. Брав участь у Революції Гідності. Керував силовим блоком «Правого сектору» на Львівщині.

 

Нагадаємо, що у Львові іменем Тараса Бобанича назвали одну із "деколонізованих" вулиць.

 

30.09.2022

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