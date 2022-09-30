На Тернопіллі відкриють ще один прихисток для переселенців.

В Тернопільській області проживає понад 80 тисяч вимушено переміщених осіб. Усі вони забезпечені житлом. В жовтні на Тернопільщині планується відкрити ще один прихисток для переселенців, в ньому зможуть проживати 480 сімей. Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

"Сьогодні на території області проживає 85 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Усі вони забезпечені житлом. Для цього задіяли 11 гуртожитків, а на початку жовтня відкриється ще один, в якому зможуть проживати 480 сімей. В області створюються максимально можливі умови, щоб ці люди могли відчувати себе комфортно", — зазначив Володимир Труш.