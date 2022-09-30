Путін підписав укази про «незалежність» двох областей України.

Йдеться про Херсонську та Запорізьку області, які частково окуповані російською армією.

Президент Росії Владімір Путін підписав укази про «визнання державного суверенітету та незалежності» Херсонської та Запорізької областей України. Про це повідомив інформаційний портал Meduza. Обидва документи в ніч на п’ятницю, 30 вересня, опублікували на порталі правової інформації. Укази набули чинності.

Укази підписано попри те, що російські окупаційні війська не контролюють всієї території згаданих областей. Зокрема обласний центр Запоріжжя перебуває під контролем України. А до обласного центру Херсонщини чимраз ближче підходять війська ЗСУ.

У Запорізькій області за підсумками псевдореферендуму, який відбувся 23–27 вересня, «за оголошення незалежності та приєднання до Росії», як стверджує окупаційна адміністрація, виступили 93% учасників, у Херсонській – 87%. У «ДНР» та «ЛНР», за заявою маріонеткової промосковської влади, за «приєднання» проголосували 99% та 98% відповідно.

У п’ятницю, 30 вересня, у Кремлі, як очікується, відбудеться церемонія підписання договорів про «вступ до складу Росії» окупованих областей, а також самопроголошених «ДНР» та «ЛНР».