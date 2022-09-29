Єврокомісія подає до Євросуду на Мальту за «золоті паспорти».

В Брюсселі вважають, що видача громадянства ЄУ в обмін на інвестиції без реального зв'язку з цією країною несумісна із принципами Унії.

 

 

Єврокомісія ухвалила у четвер, 29 вересня, рішення оскаржити у Європейському суді в Люксембурзі видачу Мальтою так званих «золотих паспортів». Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на заяву ЄК. У заяві наголошується, що надання громадянства ЄУ «в обмін на заздалегідь обумовлені платежі або інвестиції без будь-якого реального зв'язку з цією країною» не сумісна з принципами Європейської Унії.

 

Хоча надання громадянства та посвідки на проживання є питанням окремих країн ЄУ, проте Єврокомісія вбачає небезпеку у такій практиці. Така норма створює «поважні ризики, особливо щодо безпеки, відмивання грошей, ухилення від сплати податків та корупції», зазначається у заяві ЄК. Як арґумент наводиться, зокрема, той факт, що особи, які таким чином отримали паспорт країни-члена ЄУ, можуть вільно переміщатися всередині Шенґенської зони.

 

«Цінності Європейської Унії не продаються», – заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс (Didier Reynders) у Twitter

 

Єврокомісія вже ініціювала процедуру проти Мальти у 2020 році. У зв'язку з розв'язаною Кремлем війною проти України Мальта призупинила видачу «золотих паспортів» громадянам Росії та Білорусі. Єврокомісія назвала це кроком у правильному напрямку, вказавши, що Валлетта продовжує видавати їх заможним громадянам інших держав.

 

Мальта є єдиною країною ЄС, яка досі надає громадянство в обмін на інвестиції чи платежі. Болгарія та Кіпр під тиском Єврокомісії вже припинили видачу «золотих паспортів». Якщо Європейський суд винесе рішення проти Мальти, країні доведеться підкоритися або сплатити значні штрафи.

29.09.2022

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