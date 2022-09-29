Єврокомісія подає до Євросуду на Мальту за «золоті паспорти».

В Брюсселі вважають, що видача громадянства ЄУ в обмін на інвестиції без реального зв'язку з цією країною несумісна із принципами Унії.

Єврокомісія ухвалила у четвер, 29 вересня, рішення оскаржити у Європейському суді в Люксембурзі видачу Мальтою так званих «золотих паспортів». Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на заяву ЄК. У заяві наголошується, що надання громадянства ЄУ «в обмін на заздалегідь обумовлені платежі або інвестиції без будь-якого реального зв'язку з цією країною» не сумісна з принципами Європейської Унії.

Хоча надання громадянства та посвідки на проживання є питанням окремих країн ЄУ, проте Єврокомісія вбачає небезпеку у такій практиці. Така норма створює «поважні ризики, особливо щодо безпеки, відмивання грошей, ухилення від сплати податків та корупції», зазначається у заяві ЄК. Як арґумент наводиться, зокрема, той факт, що особи, які таким чином отримали паспорт країни-члена ЄУ, можуть вільно переміщатися всередині Шенґенської зони.

«Цінності Європейської Унії не продаються», – заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс (Didier Reynders) у Twitter

Єврокомісія вже ініціювала процедуру проти Мальти у 2020 році. У зв'язку з розв'язаною Кремлем війною проти України Мальта призупинила видачу «золотих паспортів» громадянам Росії та Білорусі. Єврокомісія назвала це кроком у правильному напрямку, вказавши, що Валлетта продовжує видавати їх заможним громадянам інших держав.

Мальта є єдиною країною ЄС, яка досі надає громадянство в обмін на інвестиції чи платежі. Болгарія та Кіпр під тиском Єврокомісії вже припинили видачу «золотих паспортів». Якщо Європейський суд винесе рішення проти Мальти, країні доведеться підкоритися або сплатити значні штрафи.