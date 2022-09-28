Facebook виявив і знешкодив російську пропагандистську мережу.

Фейкові веб-сайти та екаунти поширювали на Європу брехливі наративи про війну в Україні.

 

 

Соціальна мережа Facebook повідомила, що вона виявила і знешкодила велику мережу фейкових екаунтів, які поширювали російську пропаганду про вторгнення в Україну по всій Західній Європі. Про це повідомила компанія Meta, яка є власницею соцмережі Facebook, на своїй офіційній сторінці. Екаунти велися англійською, французькою, німецькою, італійською, іспанською, російською та українською мовами.

 

«Ми знищили велику мережу, яка походила з Росії та була націлена насамперед на Німеччину, а також на Францію, Італію, Україну та Об’єднане Королівство з наративами, зосередженими на війні в Україні. Операція почалася в травні цього року і була зосереджена навколо розгалуженої мережі з понад 60 веб-сайтів, які ретельно видавали себе за законні сторінки новинних організацій у Європі, включно зі Spiegel, The Guardian і Bild. Там вони публікували оригінальні статті, в яких критикували Україну та українських біженців, підтримували Росію та стверджували, що санкції Заходу проти Росії матимуть зворотний ефект. Потім вони рекламували ці статті, а також оригінальні меми та YouTube-відео у багатьох інтернет-сервісах, включно з Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, веб-сайтами петицій Change.org і Avaaz і навіть LiveJournal», – наголошується в заяві компанії.

 

Наприклад, було виявлено «веб-сайт, який, імітуючи The Guardian, опублікував статтю, де Україну звинувачували в інсценуванні вбивства мирних мешканців під час російської окупації Бучі».

 

Meta заявила, що йдеться про найбільшу і найскладнішу мережу, пов'язану з Росією, яку компанія, що базується в Каліфорнії, виявила з початку вторгнення в Україну. Повідомляється, що було ліквідовано понад 1600 фейкових облікових записів Facebook, які використовувалися для поширення пропаганди.

28.09.2022

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