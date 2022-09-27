У Польщі відкрили газогін Baltic Pipe.

Ним постачатиметься газ з Норвегії, замість російського.

У вівторок, 27 вересня, в польському місті Ґоленюві відбулася церемонія відкриття газогону Baltic Pipe, що пролягає між Польщею та Данією. У заході взяли участь президент Польщі Анджей Дуда, прем'єрміністр Матеуш Моравецький, а також керівниця уряду Данії Метте Фредеріксен (Mette Frederiksen). Про це повідомило Polskie Radio24.

Реалізація проєкту Baltic Pipe тривала понад 20 років. Він складається з п'яти основних компонентів: газогін дном Північного моря, розширення данської транспортної системи, газокомпресорна станція в Данії, газогін дном Балтійського моря, розширення польської система передачі. Загалом вся система передачі становить приблизно 900 км.

«Епоха російського домінування в газовій сфері добігає кінця, епоха відзначена шантажем, погрозами та здирством», – заявив на церемонії відкриття Матеуш Моравецький.

«Це величезний крок до зміцнення енергетичної безпеки та суверенітету нашої країни. Дякую всім, хто причетний до цього проєкту! Хай живе Польща!» – написав Анджей Дуда на своїй сторінці в Twitter.

За допомогою Baltic Pipe до Польщі та сусідніх країн поставлятиметься газ з Норвегії. Згідно зі заявою Єврокомісії, газогін зможе постачати до 10 мільярдів кубометрів газу на рік.

Старт поставок запланований на перше жовтня цього року. А данська енергетична компанія Energinet, яка є одним з операторів газогону, запевняє, що вже до кінця листопада газогін зможе запрацювати на повну потужність.

Польща щорічно споживає близько 20 мільярдів кубометрів газу. Раніше близько половини цього обсягу постачала Росія газогоном «Ямал-Європа». Однак у квітні 2022 року Польща відмовилася платити за російський газ у рублях, а наступного дня «Газпром» зупинив постачання. У травні Польща достроково розірвала угоду про постачання газу з Росії, яка діяла з 1993 року.