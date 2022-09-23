212-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:35 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 56 060 (+550) осіб, танків – 2254 (+18) од., бойових броньованих машин – 4796 (+20) од., артилерійських систем – 1355 (+14) од., РСЗВ – 326 (+8) од., засобів ППО – 170 (+1) од., літаків – 254 (+1) од., гелікоптерів – 219 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 950 (+9) од., автомобільної техніки – 3669 (+29) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 126 (+1) од., крилатих ракет – 240 (+0) од. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

66,0% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

27,7% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

61,0% автомобільної техніки (з них 1,5% за минулий тиждень),

44,0% артилерійських систем (з них 1,6% за минулий тиждень),

29,3% РСЗВ (з них 1,3% за минулий тиждень),

20,4% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

24,6% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень),

12,1% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

08:50 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ:

Противник продовжує виконувати завдання з повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює наші позиції вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку. Ворог не припиняє завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення. Загроза авіаційних та ракетних ударів російських окупантів залишається для всієї території України. За минулу добу противник завдав 4 ракетні та 27 авіаційних ударів, здійснив понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Від ворожих ударів постраждало понад 45 населених пунктів. Зокрема, Печеніги, Пришиб, Ярова, Спірне, Веселе, Бахмут, Мар’їнка, Красногорівка, Костянтинівка, Нескучне, Полтавка, Єгорівка, Безіменне, Кривий Ріг, Білогір’я, Запоріжжя, Білогірка, Первомайське, Миколаїв, Очаків, Високопілля, Сухий Ставок, Миролюбівка та Новогригорівка. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії різних калібрів: на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Шалигіне, Миропільське, Волфине та Їздецьке Сумської області; на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Дубнівка, Гоптівка, Вовчанськ, Кам’янка та Куп’янськ; на Краматорському напрямку – Маяки, Миколаївка, Діброва, Крива Лука, Пришиб та Сіверськ; на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Веселе, Білогорівка і Яковлівка; на Авдіївському напрямку – Красногорівка, Опитне, Мар’їнка, Новомихайлівка; на Новопавлівському напрямку – Вугледар, Золота Нива, Нескучне, Времівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка; на Запорізькому напрямку противник активних дій не проводив, разом з тим обстріляв з артилерії населені пункти Мала Токмачка, Нова Токмачка, Малі Щербаки, Зелене Поле, Залізничне та Рівнопілля. На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів. Противник продовжує зазнавати втрат, зокрема і серед керівного складу. За наявною інформацією, в результаті вогневого ураження в районі населеного пункту Сватове було поранено командира 144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії генерал-майора Цокова. Його евакуйовано 20 вересня поточного року. З 19 по 20 вересня цього року до військового шпиталю у Ростові-на-Дону доставлено 105 тіл загиблих російських військовослужбовців, здійснюються підготовчі заходи прийняти ще 200 тіл найближчим часом. Для поповнення втрат у живій силі противник продовжує примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. Так, у Горлівці, 19 вересня, представники 1 армійського корпусу затримали та забрали на військову службу десятьох чоловіків, не зважаючи ні на їхній вік, ні на стан здоров’я. У період з 18 по 20 вересня цього року, у Луганському СІЗО, представники російської приватної компанії безуспішно намагались завербувати ув’язнених. В рамках виконання заходів часткової мобілізації, окупаційна влада Криму заявила, що основну кількість резервістів планується набрати із числа працівників приватних охоронних підприємств, які мають досвід військової служби. У Севастополі деякі фірми вже отримали вказівку підготувати списки усіх співробітників, які підпадають під вимоги. Також відомо про достроковий випуск у Смоленську курсантів випускних курсів військової академії протиповітряної оборони збройних сил російської федерації імені маршала Василевського, та їх подальше розміщення на посади у військах. На базі московського загальновійськового командного училища, у період з 26 вересня по 24 жовтня, російське військове керівництво планує провести збори з громадянами, які перебувають у запасі. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Спірне, Майорськ, Зайцеве, Авдіївка, Новомихайлівка, Опитне та Кам’янка. Авіація Сил оборони уразила 25 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 6 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони, на різних напрямках, знищили гелікоптер Мі-8 та 9 БпЛА окупантів. Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневого ураження, зокрема, по 6 пунктах управління, 4 районах зосередження особового складу та військової техніки, 3 позиціях ППО, 3 - артилерії, а також 3 складах боєприпасів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Жорсткий підхід Кремля до часткової мобілізації може успішно задовольнити внутрішню квоту Кремля щодо мобілізованого персоналу, але навряд чи приведе до створення ефективних солдатів і викликає значну внутрішню реакцію за незначну вигоду.

• Кремль відверто не дотримується обіцяних умов часткової мобілізації.

• Квоти Кремля, ймовірно, змусять місцевих чиновників мобілізувати чоловіків незалежно від їхнього військового статусу та, ймовірно, стимулюватимуть мобілізацію етнічно неросійських та іммігрантських громад непропорційно високими темпами.

• Ймовірно, Кремль, здійснивши дуже непопулярний серед російських націоналістів і мілітарних блогерів обмін ув’язненими з Україною самого дня, коли Путін оголосив про часткову мобілізацію, намагався його приглушити,

• Переговори МАГАТЕ навколо Запорізької АЕС навряд чи суттєво покращать ситуацію на АЕС і можуть дати можливість російським військам влаштовувати провокації.

• Ймовірно, 22 вересня українські війська продовжили обмежені контрнаступальні дії вздовж межі Харківської та Луганської областей і наступали на Лиман.

• Українські військові зберігали оперативну мовчанку щодо українських наземних атак у Херсонській області 22 вересня та повторили, що українські сили проводять кампанію з припинення на оперативному рівні в Херсонській області.

• 22 вересня російські війська провели обмежені наземні атаки вздовж лінії фронту на Донеччині

• 22 вересня російські війська не проводили підтверджених наземних атак на захід від Гуляйполя та продовжували типові удари на заході Запорізької області..

• Російські окупаційні сили спішно створюють умови для проведення фіктивних референдумів з анексії по всій окупованій Україні з 23 по 27 вересня.

• Російські чиновники створили виборчі дільниці у деяких районах Росії, нібито для того, щоб переміщені (у багатьох випадках викрадені) українські мешканці окупованих територій могли "проголосувати".

• Російські окупаційні чиновники в Україні, ймовірно, очікують, що після незаконної анексії Кремлем окупованих українських територій їм доведеться надавати персонал для виконання російських регіональних квот мобілізації.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":

Протягом дня по наших позиціях та населених пунктах вздовж лінії фронту і глибше, в тилу, нанесено 5 авіаційних і 1 ракетний удар. З реактивної системи залпового вогню “Смерч” обстріляно прибережну смугу Куцурубської територіальної громади. Без людських втрат. Нашою авіацією нанесено 13 ударів по ворогу, силами протиповітряної оборони в Миколаївському та Баштанському районах збито 5 дронів-камікадзе, скерованих ворогом по наших позиціях. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано близько 280 вогневих завдань, в тому числі із ураження 2 пунктів управління в Бериславі та Новій Каховці, 3 осередків ворожих сил та техніки в Херсонському й Каховському районах, 1 складу з боєприпасами – в Бериславському. Намагання ворога з настанням темряви спрямувати колонну військової техніки по Каховському мосту зупинено контрольним вогневим ураженням. Результати дорозвідуються. Наразі підтверджені втрати ворога складають 18 рашистів, 3 крупнокаліберні гаубиці «Мста-Б» та «Мста-С», 2 танки та 2 одиниці іншої авто-бронетехніки. Підтверджено результативне ураження напередодні понтонної переправи в районі Львового. Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі поповнилось до 14 одиниць. Відтепер на бойовому чергуванні 3 надводних і 1 підводний ракетоносій із загальною кількістю 28 «Калібрів».

00:11 Росіяни 22 вересня знову завдали ракетного удару по Печенізькій дамбі на Харківщині. Про це Печенізький селищний голова Олександр Гусаров розповів у коментарі "Укрінформу". "Приділяємо увагу деокупованим територіям. У дев’яти селах громади відсутнє електропостачання, є певні проблеми з логістикою. Багато інших проблем. Відновлюємо комунікацію та вибудовуємо повноцінно роботу громади. І, звичайно, готуємося до складної зими", - додав Гусаров.