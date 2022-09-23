Конґрес США просить Пентагон прискорити постачання дронів Grey Eagle для України.

Раніше план надання Україні цих потужних бойових дронів зупинився через побоювання, що вони можуть потрапити в руки росіян.

 

 

Сімнадцять американських конґресменів попросили міністра оборони Ллойда Остіна (Lloyd Austin) прискорити розгляд Пентаґоном запиту влади України на постачання великих бойових безпілотних літальних апаратів MQ-1C Grey Eagle. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на листа конґресменів, надісланого главі американського військового відомства.

 

У листі, підписаному як республіканцями, так і демократами, йдеться про нещодавні перемоги України і додається, що «використання ефективніших безпілотних авіаційних систем на полі бою дозволить Збройним силам України краще тримати оборону території, за яку вони так завзято билися».

 

 «Ретельна оцінка ризиків не повинна здійснюватися за рахунок життів українців», — йдеться у листі, підписаному двопартійною групою Конґресу, який містить заклик до того, щоб розгляд питання про передачу безпілотників завершився «своєчасно».

 

План адміністрації Джо Байдена про постачання Україні чотирьох великих бойових безпілотників у червні зупинився через побоювання, що технічно новітнє обладнання з дронів потрапить у розпорядження російських військовиків. Технічне заперечення проти продажу було висунуте Управлінням зі захисту оборонних технологій – групою у складі Міністерства оборони, яка відповідає за захист дорогих військових технологій від противників.

 

Раніше план продажу безпілотників MQ-1C Grey Eagle, про існування якого вперше стало відомо ще в березні, схвалили офіційні особи в американському керівництві.

23.09.2022

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