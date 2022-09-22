ЄУ готує нові санкції проти Росії за ескалацію аґресії проти України.

Вони, зокрема, торкнуться експорту технологій до Росії.

 

                                 Жозеп Боррель

 

Європейська Унія готує новий пакет санкцій проти Росії, намагаючись дати оперативну відповідь на ескалацію аґресії Кремля щодо України. Про це повідомляє газета Süddeutsche Zeitung. Передовсім йдеться про оголошення мобілізації президентом РФ Володимиром Путіним. «Нові санкції можуть бути запроваджені дуже швидко», – зазначив на брифінгу в Брюсселі в четвер, 22 вересня, офіційний речник Єврокомісії Ерік Мамер (Eric Mamer).

 

Покликаючись на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), Мамер розповів, що Єврокомісія розглядає індивідуальні штрафні заходи щодо окремих осіб та організацій в Росії, а також пропозицію щодо додаткового експортного контролю за декількома технологіями, які Євроунія експортує до Росії. «Застосування таких додаткових санкцій було б виправдане, оскільки ми бачимо, що Росія рухається до економіки воєнного часу», – зазначив речник ЄК.

 

У відповідь на питання про можливе запровадження стелі цін на російську нафту Мамер відповів, що ця тема обговорюється у форматі G7, оскільки рішення вплине на світовий ринок нафти і має бути прийняте на глобальному рівні. «Є галузі, де запровадження санкцій без узгодження з нашими союзниками просто не має сенсу. І з цієї причини з самого початку цього конфлікту ЄУ координує та вводить санкції за максимально широкої підтримки своїх найбільших партнерів. І це також стосується будь-яких можливих дій у нафтовому секторі», – пояснив він.

 

Напередодні міністри закордонних справ країн – членів ЄУ та України провели неофіційну екстрену нараду на марґінесі Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку у зв'язку з оголошенням мобілізації у Росії. Вони ухвалили запровадити додаткові індивідуальні та секторальні санкції щодо РФ і продовжувати військову підтримку України перед російською аґресією.

 

«Ми розглянемо нові обмежувальні заходи, ми їх ухвалимо», – запевнив журналістів верховний представник ЄУ з питань закордонної політики й безпеки Жозеп Боррель. Він сказав, що заява російського президента свідчить про паніку та відчай. «Зрозуміло, що Путін намагається знищити Україну. Але ми її підтримуватимемо стільки, скільки потрібно», – заявив Боррель.

22.09.2022

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