Ринок акцій в Росії обвалився на тлі новин про референдуми на окупованих територіях.

Окрім того, негативно на російські акції вплинуло очікування запровадження російською владою нових мит та податків для експортерів.

Ринок акцій Росії завершив роботу у вівторок, 20 вересня, рекордним обвалом із лютого поточного року, коли російська армія розпочала вторгнення в Україну. Про це повідомило видання «Коммерсантъ». На ринок вплинули посилення геополітичних ризиків, а також очікування запровадження російською владою нових мит та податків для експортерів для заповнення дефіциту бюджету.

Нинішнє різке зниження відбулося на тлі новин про проведення 23–27 вересня сепаратистами та окупаційною владою референдумів у непідконтрольних Києву районах Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей України щодо приєднання цих територій до Росії.

За підсумками торгів 20 вересня індекс МосБіржі становив 2215,67 пункту (-8,8%, мінімум дня – 2171,92 пункту), індекс РТС – 1154,17 пункту (-9,3%, мінімум дня – 1139,99 пункту). Ціни більшості «блакитних фішок» на Московській біржі впали в межах 12,3%.

Лідерами падіння були глобальні депозитарні розписки «Тинькофф Групп», акції «Новатэк», Polymetal, «Сургутнефтегаз» і «Лукойл».

Як повідомляють аналітики, для покриття дефіциту бюджету уряд Росії планує зібрати зі сировинних експортерів близько 1,4 трлн рублів у 2023 році за рахунок підвищення вивізних мит та ставок податку на видобування корисних копалин (ПВКК). Серед іншого пропонується підвищити експортне мито на газ до 50%, запровадити мито або його аналог для експорту ЗПГ, а також вилучити через зростання ПВКК у газодобувних компаній додаткові доходи, які будуть отримані ними в результаті індексації тарифів на газ усередині РФ. Також обговорюється підвищення експортного мита на нафту на 2023 рік та продовження скоригованого демпфера на бензин.

«Ринок акцій у вівторок показав різке падіння на тлі новин і зниження нафтових цін. Негативом виступили повідомлення про те, що в уряді обговорюють запровадження з наступного року додаткового податку для експортерів нафти, газу та ЗПГ. На загальний настрій учасників торгів також впливали новини геополітичного характеру у контексті розвитку конфлікту в Україні», – зазначає інвестиційний аналітик компанії «БКС Мир инвестиций» Олександр Бахтін.