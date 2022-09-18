В ніч на неділю, 18 вересня, в Карпатах випав перший сніг. Традиційно перший сніг прийшов на гору Попіван (Піп Іван) на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, 2020 метрів над рівнем моря.

Станом на 08:15 тут, в Чорногірському гірському пошуково-рятувальному пості в астрономічна і метеорологічна обсерваторія на вершині Піп Іван (відомій як "Білий слон") падав сніг, було хмарно, вітер південно-західний, 6-8 м/с. Температура повітря -1°С. О 10-й годині про сніг на горі написав керівник Чорногірського пошуково-рятувального поста Василь Фіцак і опублікував кілька актуальних знимок свіжого снігу.

Вчора зранку тут було +4°C і падав дощ.

Минулого року перший сніг прийшов на Чорногору 22 вересня, позаминулого – 27 вересня.