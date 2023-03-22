На гору Піп Іван прилетіла гніздитися червонокнижна пташка тинівка.

На горі Піп Іван в українських Карпатах почали гніздитись альпійські тинівки, які занесені у Червону книгу України. Про це на своїй fb-сторінці повідомив гірський рятувальник Василь Фіцак.

"Вперше цього року на Піп Іван завітала тинівка альпійська. Хоча тут ще панує зима, пташина активно шукає тріщини в кам'яній вежі обсерваторії, щоб, як і кожного року, вивести потомство", — зазначив Василь Фіцак.

Тинівка альпійська внесена до Червоної книги України. Популяція цього виду в Українських Карпатах – 190 пар, із них 60% гніздиться в Чорногорі.

ДЛЯ ДОВІДКИ

Тинівка альпійська, завирушка альпійська – невеликий горобцеподібний птах родини тинівкових, мешканець високогір'я. Його пісня – голосні дзвонкі трелі, які нагадують пісню польового жайворонка. Взимку птах здійснює кочівлі у долини, з’являється біля поселень людей.

Гніздиться окремими парами, рідше невеликими групами.

Гнізда розміщує у важкодоступних місцях на скелях у тріщинах або під камінням, кущами, будує зі стебел рослин, моху, корінців, лишайників, пір'я.

До розмноження приступає у кінці травня — червні, в залежності від сходження снігу на гніздових ділянках. При загибелі перших кладок бувають повторні.