На гору Піп Іван прилетіла гніздитися червонокнижна пташка тинівка.

 

На горі Піп Іван в українських Карпатах почали гніздитись альпійські тинівки, які занесені у Червону книгу України. Про це на своїй fb-сторінці повідомив гірський рятувальник Василь Фіцак.

 

 

"Вперше цього року на Піп Іван завітала тинівка альпійська. Хоча тут ще панує зима, пташина активно шукає тріщини в кам'яній вежі обсерваторії, щоб, як і кожного року, вивести потомство", — зазначив Василь Фіцак.

 

Тинівка альпійська внесена до Червоної книги України. Популяція цього виду в Українських Карпатах – 190 пар, із них 60% гніздиться в Чорногорі.

 

 

ДЛЯ ДОВІДКИ

 

Тинівка альпійська, завирушка альпійська – невеликий горобцеподібний птах родини тинівкових, мешканець високогір'я. Його пісня – голосні дзвонкі трелі, які нагадують пісню польового жайворонка. Взимку птах здійснює кочівлі у долини, з’являється біля поселень людей.

Гніздиться окремими парами, рідше невеликими групами.

Гнізда розміщує у важкодоступних місцях на скелях у тріщинах або під камінням, кущами, будує зі стебел рослин, моху, корінців, лишайників, пір'я. 

До розмноження приступає у кінці травня — червні, в залежності від сходження снігу на гніздових ділянках. При загибелі перших кладок бувають повторні.

 

22.03.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Культура каже, хто ми є
Уляна Мороз
Чи використовує сфера культури всю силу, щоб ми перемогли у цій війні? Що може дати театр як культурна інституція? Що нам допоможе вийти із совкових кіл недовіри й байдужості? Чим ми єдині, яку суперсилу єдності отримали дорогою ціною величезної кількості жертв?
22.03.23 | | Штука
Світло Юзефа Робаковського
Усі його роботи, починаючи від ранніх експериментів з фотографією ще наприкінці 1950-х та у 1960-х, із кіноплівкою від 1970-х, а згодом відео чи цифровими носіями оперують світлочутливістю як засобом, методом та й власне меседжем — так, його творчість чистий приклад коли medium is the message.
21.03.23 | | Штука
391-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Минулої доби росіяни зосереджували свої основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, наші захисники відбили понад 120 атак окупантів на зазначених напрямках
21.03.23 | | Україна
«Обережно! Мавпи кидаються лайном»
Юрко ТИМЧУК
Оголошення з таким застереженням висять у зоопарках на клітках з горилами, шимпанзе та іншими лапундерами. Є надія, що аналогічні повідомлення з’являться по периметру кордону РФ й обов’язково на стіні московського Кремля.
20.03.23 | | Україна
390-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росія продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби наші відбили 69 атак противника на зазначених напрямках. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут
20.03.23 | | Україна
Рідна мова формує зв'язки в нашому мозку
Мова, якою ми спілкуємося з дитинства, модулює провідність у мозку, що впливає на обробку інформації та когнітивне мислення дорослої людини.
19.03.23 | | Наука
389-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Не зважаючи на людські втрати, РФ продовжує вести загарбницьку війну, продовжує наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, за добу ЗСУ відбили 83 атаки, епіцентром бойових дій залишається Бахмут
19.03.23 | | Україна
Митрополит Шептицький і розстріли євреїв
Ігор Набитович
Андрей Шептицький, разом із своїм братом Климентієм, живим ділом і чином, ризикуючи своїми життями, очолив ненасильницький спротив окупантам – переховуючи й рятуючи єврейських дітей і дорослих
18.03.23 | | Минуле

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.