Температура в Карпатах опустилася до -23°C.

У вівторок, 9 січня, на горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах температура повітря опустилася до 23° морозу. Та на вершині тримається ясна погода. Про це інформують на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

Відомо, що станом на 08:20 9 січня 2024 року на горі Піп Іван Чорногірський тримається ясна погода. Вітер північно-східний, 13 м/с. Температура повітря опустилася до 23° морозу.

Не набагато тепліше і на низовині. В Івано-Франківську й області 9 січня хмарно з проясненнями, без істотних опадів, уночі та вранці слабкий туман, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний 5–10 м/с. Температура повітря по місту – вночі 18–20⁰ морозу, вдень 7–9⁰ морозу, по області – вночі 15–20⁰ морозу, вдень 7–12⁰ морозу.