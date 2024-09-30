У Карпатах випав перший сніг.

У високогір'ї Карпат вже мінусова температура. І сьогодні в ніч на 30 вересня на Івано-Франківщині випав перший сніг.

Зокрема користувачі соцмереж діляться фото із засніженої полонини Пожижевська.

Засніжило і на горі Піп Іван. Там спостерігається туман, вітер північний 20–22 м/с, температура повітря -5°С, повідомляє Чорногірський пошуково-рятувальний пост.

Нагадаємо, що синоптики прогнозували на 30 вересня в Івано-Франківській області дощ, а в горах – дощ з мокрим снігом. Температура повітря по області вдень –7...–12 градусів тепла.

Цікаво, що торік перший сніг у Карпатах випав аж 12 листопада, тоді на горі Піп Іван температура повітря опустилася до -6°С. А позаминулого року у високогір'ї засніжило вже 18 вересня.