РНБО наказала зняти обленерго з приватизації.

Кабінет Міністрів спільно з Фондом держмайна України (ФДМ) до 31 серпня мають виключити з переліку об'єктів великої приватизації та переліку об'єктів малої приватизації пакети акцій операторів систем розподілу електричної енергії (обленерго), що належать державі, і передати їх в управління Міністерства енергетики.

Таке доручення міститься в рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня. Президент увів його в дію указом №452 від 28 серпня.

"Завершити реалізацію заходів щодо відокремлення діяльності операторів систем розподілу електроенергії, акції яких перебувають у державній власності, та постачальників універсальних послуг і здійснити передачу постачальників універсальних послуг державної форми власності в управління державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", – йдеться у документі.

Інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна" нагадує: до приватизації кілька років готують пакети акцій по 70% – "Хмельницькобленерго" і "Миколаївобленерго", 65% – "Харків-", 60,25% – "Запоріжжя-", 50,99% – "Тернопільобленерго". У червні цього року ФДМ представив оновлений графік приватизації, в якому продаж чотирьох обленерго ("Миколаїв-", "Харків-", "Запоріжжя-" і "Хмельницькобленерго") планувався на лютий 2022 року, натомість іще двох обленерго, які залишаються у держави ("Тернопіль-" та "Черкасиобленерго"), поки що немає. Передбачалося, що незабаром оголосять конкурс із відбору радника для їхнього продажу.

"Два (обленерго) ще не можемо поставити в графік, тому що не дуже розуміємо, як приймуть рішення інші органи влади, які від нас не залежать", – пояснив голова ФДМ Дмитро Сенниченко. Він нагадав, що у випадку "Черкасиобленерго" ФДМ управляє 46% акцій, а ще 25% перебувають в управлінні ПрАТ "Українська енергозберігаюча сервісна компанія" ("УкрЕСКО"), і ці два пакети потрібно об'єднати. "Скільки не ходимо до Мінфіну, пропонуємо варіанти, вони кажуть, що так не виходить. Ми говоримо: "Запропонуйте!" Але пропозицій не отримуємо", – описав голова ФДМ тодішню ситуацію.