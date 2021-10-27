Колишній завод "Більшовик" у Києві держава продала за 1,5 млрд грн.

 

АТ "Перший київський машинобудівний завод" продали на аукціоні за 1,429 млрд грн – його власником стане компанія, пов'язана із групою UFuture Василя Хмельницького.

 

 

Приватизаційний аукціон 100% статутного капіталу "Більшовика" відбувся 27 жовтня, повідомляє "Економічна правда".

 

Крок аукціону становив 20 млн грн. Відбулося зростання ціни у два кроки на 40 млн грн зі стартових 1,389 млрд грн.

 

У торгах АТ "ПКМЗ" переміг ТОВ "Дженерал Комерс". Компанія зареєстрована у 2018 році у Києві, статутний капітал становить 4 тисячі грн. Компанія займається неспеціалізованою оптовою торгівлею.

 

"Дженерал Комерс" пов'язана із групою UFuture Василя Хмельницького та Андрія Іванова. Засновники – Володимир Долгополов, АТ "ЗНВКІФ "Ларам Систем" та "АБ Пілар Холдінгз Лімітед" (Кіпр). Директор – Ігор Хижняк. Долгополов також є співзасновником ТОВ "КУА ЮДП Ессет Менеджмент".

 

Головний актив "ПКМЗ" – 36 гектарів землі у Києві неподалік від станції метро "Шулявська", за 5 кілометрів від Хрещатика. Компанія M4U оцінювала земельну ділянку заводу в 120–150 млн доларів (3,2–4 млрд грн).

 

Серед літніх киян "ПКМЗ" відомий як завод "Більшовик". Виробництво заснували ще наприкінці XIX століття, підприємство спеціалізувалося на виробництві устаткування для цукроварень. В останні роки ПКМЗ накопичив борги на майже 500 млн грн, а щороку в середньому приносить збитку на 20 млн грн.

 

Василь Хмельницький визнав, що його бізнес є покупцем занедбаного підприємства.

 

"У Києві з'явиться інноваційна та комфортна для городян інфраструктура у центрі міста, ефективний власник та мільярдні інвестиції, нові робочі місця та перспектива розвитку", – заявив Хмельницький.

 

Напередодні видання "Наші гроші" писало, що приватизація колишнього "Більшовика" є доволі сумнівною, а цінну землю врешті використають для будівництва.

 

"Де-юре, приватизують збитковий завод, що володіє будівлями, офіційна вартість яких на 100 млн менша за борги АТ. Де-факто, продають право на землю, що знаходиться в користуванні з радянських часів і здебільшого не переоформлена за вимогами чинного законодавства, але право на неї дають будівлі завдяки особливостям Земельного кодексу України. Схема не нова – такий продаж «сараїв» під знесення по ціні землі широко практикують приватні компанії", – прокоментували "Наші гроші".

 

27.10.2021

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