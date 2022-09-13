Волонтери стають на захист своєї діяльності та ініціюють зміни до законодавства.

 

Сьогодні, 13 вересня, у Львові група волонтерів, громадських діячів, юристів, військових та народних депутатів оголосила про створення ініціативи “(Не)безпечне волонтерство” з тим, аби активізувати діалог з центральною і місцевою владою про співпрацю і сприяння волонтерському руху, а також розпочати процес правової експертизи і напрацювання змін до законодавства з метою запровадження чіткого, прозорого регулювання діяльності волонтерів та їхнього захисту від дискредитації та провокацій.

 

 

Ініціатива виникла з необхідності захистити волонтерів від числених переслідувань, в тому числі кримінальних, які останнім часом взяли собі за практику правоохоронні органи. Нагадаємо вам про актуальні станом на зараз справу львівського митця Олеся Дзиндри та Юрія Музичука і історію з обшуками у помешканнях Святослава Літинського та Назарія Островського.

 

Учасники ініціативної групи “(Не)безпечне волонтерство” наголосили на тому, що волонтерство – це горизонтальний рух активних патріотів, які творять основу громадянського суспільства. Сáме явище масового “народного” волонтерства дозволило забезпечити критичні потреби українського війська після навали російської окупаційної армії. Численні провокацій з метою дискредитувати і демотивувати найактивніших українців є неприпустимими, вони вкрай негативно позначаються на забезпеченні Збройних Сил України.

 

Ініціативна група, до складу якої, як уже було сказано, увійшли депутати Верховної Ради діючого і попередніх скликань, заявили про ініціативу розгляду на парламентському комітеті з питань правоохоронної діяльності потреби вдосконалення чинного законодавства, що регулює волонтерську діяльність. Депутати акцентували на необхідності залучення незалежних експертів, а також на потребі звітності обласними військовими адміністраціями щодо розподілу і скерування гуманітарної допомоги. Відповідні депутатські звернення подані до ОВА різних регіонів.

 

“(Не)безпечне волонтерство” заявляє, що є відкритою групою до об’єднання всіх, хто продовжує чесно і самовіддано працювати на перемогу України. Водночас ініціатива не зацікавлена в політизації волонтерства і декларує рівновіддаленість від усіх партій і політичних рухів.

 

Свої звернення і пропозиції учасники ініціативи запрошують надсилати за електронною адресою: dangerous.volunteering@gmail.com

 

 

13.09.2022

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