Краєвиди з війни Євгена Равського виставлено на аукціон: потрібні дрони.

Львівський простір для митців, поціновувачів і колекціонерів – галерея сучасного мистецтва Shum Art Gallery оголосила онлайн-аукціон, виставивши на реалізацію твори відомого сучасного львівського художника Євгена Равського.

Мета аукціону – 400 000 грн, які дозволять придбати 20 FPV-дронів для 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, в якій служить Євген Равський.

“Акварелі були створені на основі документаційних світлин з війни, яка триває вже майже 10 років. Війни, у яку сам Равський вступив як доброволець у перший день повномасштабного вторгнення. Війни, яку Ґєник знає та відчуває зсередини. Тому акварелі Євгена Равського – це унікальна зустріч художника і воїна, свідками якої можете стати і ви”, – закликає до участі в онлайн-аукціоні Shum Art Gallery мистецтвознавець Богдан Шумилович.

Сам автор-воїн Євген Равський пояснює художній задум акварельної серії та мотивацію її виставлення на онлайн-аукціон простими, але переконливими словами:

“Коли прийшла думка зобразити руїни з війни в серії “Краєвиди”, я звернувся до техніки акварелі, бо фотографії з 2014 р. – це живі рани. Вони промовисті – ті руїни, образи покалічених дерев... Я вирішив виставити ці роботи на аукціон, бо моїм побратимам потрібна допомога – 400 тис. грн. Цього вистачить, щоб купити 20 FPV-дронів. Ці дрони нам дуже потрібні, щоб знищувати живу силу і техніку ворога. Кожна ваша гривня наближає нашу перемогу”.

ДЛЯ ДОВІДКИ:

Євген РАВСЬКИЙ народився в 1966 році у Львові.

У 1984 році закінчив Республіканську художню школу ім. Т. Г. Шевченка в Києві, а з 1990 року починає активну виставкову діяльність. Крім живопису і графіки, також дизайнував обкладинки музичних альбомів («Піккардійська Терція» та «Плач Єремії»).

У 1995 році – артдиректор культового львівського клубу-кафе "Лялька".

Активний учасник виставок галереї "Дзиґа".

З 2000 року співпрацює з галереєю "Я галерея".

Як великий шанувальник європейського Ренесансу та бароко, Равський велику увагу приділяє живописній світлотіні та створює реалістичні образи персонажів безпосередньо зі своїх знайомих та друзів.

Роботи художника зберігаються у Львівській галереї мистецтв, Музеї сучасного образотворчого мистецтва, у приватних колекціях України, США, Норвегії, Німеччини, Польщі, росії, Естонії та Нідерландів.

Живе та працює у Львові.