Україна отримає 5 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄУ.

Відповідне рішення ухвалила Європейська Рада на рівні міністрів фінансів

 

                        Валдіс Домбровскіс

 

Рада Європейської Унії погодила виділення Україні п'яти мільярдів євро макрофінансової допомоги. Рішення було ухвалене у п'ятницю, дев’ятого вересня, під час зустрічі у Празі міністрів фінансів країн – членів Євроунії. Про це повідомив інформаційний портал Euractiv із покликом на пресслужбу Міністерства фінансів Чехії, яка наразі головує в ЄУ.

 

«Макрофінансова допомога від ЄУ буде спрямована на забезпечення функціонування держави та її критичної інфраструктури, наприклад шкіл, лікарень чи офісів», – зазначив міністр фінансів Чехії Збинек Станюра (Zbyněk Stanjura).

 

«Це частина загального пакета надзвичайної макрофінансової допомоги Україні на суму 9 млрд євро. Перша частина в один мільярд євро була виплачена на початку серпня, і ми працюємо над виплатою тієї суми цього пакета, що залишилася», – заявив віцепрезидент Європейської Комісії (ЄК) Валдіс Домбровскіс (Valdis Dombrovskis) за підсумками зустрічі міністрів у Празі.

 

Віцепрезидент ЄК зазначив, що економічний стан України різко погіршився через військове вторгнення Росії. «Є оцінки, що цього року її ВВП впаде на 15%», – сказав Домбровскіс. Міжнародний валютний фонд оцінює дефіцит її платіжного балансу цього року у $39 млрд.

 

З початку березня ЄУ, її держави-члени та фінансові інститути, такі як Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та ЄБРР, мобілізували 9,5 млрд євро для підтримки України. «Але буде потрібно ще більше короткострокової фінансової допомоги. Зрозуміло, що у ЄУ ми бачимо помітне уповільнення економіки у другій половині року та зростання інфляції. Тому нам потрібно знайти тонкий баланс між сприянням економічному зростанню, стримуванням інфляції та захистом найбільш уразливих верств населення», – підкреслив Домбровскіс.

09.09.2022

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