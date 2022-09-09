Королева Елізабет II

Протягом семи десятиліть монарх забезпечувала стійке і скромне лідерство.

Курйоз історії в тому, що два найвидатніші британські монархи за останні двісті років були жінками: Вікторія, яка була королевою з 1837 по 1901 рік і визначила вікторіанську епоху піднесення Британії до світової потуги; і Елізабет II, яка стала королевою 1952-го й померла в четвер у віці 96 років після взірцевого правління в епоху, що стала випробуванням британської єдності і стійкості.

В наші дні про британську монархію у світі думають з точки зору целебритів та родинної мелодрами: Діана і Чарльз, принц Ендрю і Джеффрі Епштейн, втеча Гаррі і Меган Маркл від своїх королівських обов'язків заради життя в Північній Америці.

Але для британців королева була надійним символом національної єдності протягом семи бурхливих десятиліть. Її правління почалося після Другої світової війни і розвалу імперії, коли прем'єр-міністром був Вінстон Черчилль, продовжувалося під час Холодної війни і економічного спаду Британії при [лейбористському] соціалізмі, її відродження при Марґарет Тетчер, а останнім часом – виклики суверенітету, пов'язані з Brexit і закликами до незалежності Шотландії.

Саме її правління було власне результатом кризи конституційного ладу Британії – контраверсійного зречення 1936 року, коли її вуйко Едвард VIII поступився престолом своєму молодшому братові, щоб одружитися з розлученою американкою. Ця буча поставила молоду Елізабет у чергу наступності і практично гарантувала, що вона успадкує від свого батька, короля Джорджа VI, інституцію, яка все ще відновлює свою довіру.

Її країна потребувала цієї інституції у спосіб, який іноземцям часто важко зрозуміти. У міру того, як стара імперія перетворювалася на Співдружність, і в міру того, як нації в складі Сполученого Королівства боролися за нові конституційні механізми, монархія доводила, що має стабілізуючий вплив на країну, що перебуває на перехідному етапі від великої держави до все ще значної.

Багато в чому це результат підходу королеви Елізабет до своєї посади. Вона уникала політики, що було складно зробити її синові і спадкоємцю Чарльзу. Її особисті погляди на важливі політичні питання правління, від Суецької кризи до Brexit, залишалися невідомими протягом багатьох років після подій, а іноді й донині. Вона опанувала мистецтво бути на очах у публіки, не приваблюючи уваги таблоїдів, чого не скажеш про її дітей та онуків.

Ці риси зробили її рідкісним явищем в сучасному світі: улюбленою національною фігурою, яку поважають у всьому світі. У моменти кризи вона була тією, до якої британці зверталися по натхнення – не так давно вона виступила з важливим зверненням "Ми зустрінемося знову" в розпал пандемії коронавірусу 2020 року. Її унікальна харизма мала тенденцію приховувати анахронізм будь-якої спадкової монархії, що питання про те, чи отримає країна потрібного їй лідера в потрібний час, залишає напризволяще.

Те, як британська монархія адаптовуватиметься і процвітатиме за нинішнього короля Чарльза III, в нашу інтенсивну медіаепоху значною мірою залежатиме від того, наскільки він засвоїв приклад своєї матері. Сполучене Королівство може вважати себе щасливим, бо мало скромне лідерство королеви Елізабет.

Queen Elizabeth II

The Wall Street Journal, 9.09.2022