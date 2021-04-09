Помер чоловік британської королеви.

Принц Філіп не дожив лише двох місяців до свого столітнього ювілею.

У п'ятницю, дев’ятого квітня, чоловік королеви Великої Британії Елізабет II – принц Філіп, герцог Единбурзький – помер у віці 99 років, не доживши два місяці до свого столітнього ювілею. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на інформацію, опубліковану на сайті Букінґемського палацу.

«З глибоким сумом Її Величність Королева оголосила про смерть свого коханого чоловіка, Його Королівської Високості принца Філіпа, герцога Единбурзького. Його Королівська Високість мирно пішов з життя сьогодні вранці у Віндзорському замку», – зазначено в повідомленні.

16 березня принц Філіп був виписаний зі шпиталю, де він провів місяць. Чоловік королеви був шпиталізований до лікарні Едуарда VII 16 лютого за порадою лікарів у зв'язку з погіршенням здоров'я. Згодом у палаці підтвердили, що у нього виявлена ​​не пов'язана з коронавірусом інфекція. Першого березня він був переведений до лікарні святого Бартоломея в лондонському Сіті, в якій обслуговують членів королівської родини. Третього березня принц переніс там кардіологічну процедуру у зв'язку з захворюванням серця, а потім повернувся до лікарні Едуарда VII для відпочинку і реабілітації. Загалом він провів в обох лікарнях 28 ночей. Раніше чоловікові Її Величності ніколи не була потрібна настільки тривала шпиталізація.

Принц Філіп одружився з принцесою Елізабет 1947 року, за п'ять років до того, як вона стала королевою. Він був принцом-консортом найдовше в історії Об’єднаного Королівства. У подружжя четверо дітей, вісім онуків і 10 правнуків.

Як заявив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, принц був «джерелом натхнення для безлічі молодих людей».