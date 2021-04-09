Помер чоловік британської королеви.

Принц Філіп не дожив лише двох місяців до свого столітнього ювілею.

 

 

У п'ятницю, дев’ятого квітня, чоловік королеви Великої Британії Елізабет II – принц Філіп, герцог Единбурзький – помер у віці 99 років, не доживши два місяці до свого столітнього ювілею. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на  інформацію, опубліковану на сайті Букінґемського палацу.

 

«З глибоким сумом Її Величність Королева оголосила про смерть свого коханого чоловіка, Його Королівської Високості принца Філіпа, герцога Единбурзького. Його Королівська Високість мирно пішов з життя сьогодні вранці у Віндзорському замку», – зазначено в повідомленні.

 

16 березня принц Філіп був виписаний зі шпиталю, де він провів місяць. Чоловік королеви був шпиталізований до лікарні Едуарда VII 16 лютого за порадою лікарів у зв'язку з погіршенням здоров'я. Згодом у палаці підтвердили, що у нього виявлена ​​не пов'язана з коронавірусом інфекція. Першого березня він був переведений до лікарні святого Бартоломея в лондонському Сіті, в якій обслуговують членів королівської родини. Третього березня принц переніс там кардіологічну процедуру у зв'язку з захворюванням серця, а потім повернувся до лікарні Едуарда VII для відпочинку і реабілітації. Загалом він провів в обох лікарнях 28 ночей. Раніше чоловікові Її Величності ніколи не була потрібна настільки тривала шпиталізація.

 

Принц Філіп одружився з принцесою Елізабет 1947 року, за п'ять років до того, як вона стала королевою. Він був принцом-консортом найдовше в історії Об’єднаного Королівства. У подружжя четверо дітей, вісім онуків і 10 правнуків.

 

Як заявив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, принц був «джерелом натхнення для безлічі молодих людей».

09.04.2021

До теми

Поширити
Збруч
Екзотика часу 
Юрко Дячишин
Місто змінилося,  а знайоме й близьке мені життя в центрі зникло. Мій Львів — це вже історія, хоча минуло лише якихось п’ятнадцять років. Свої жанрові фотографії десятирічної давності я жартома називаю ретрофото Львова. 
07.04.21 | | Штука
Бабин Яр: меморіал повинен бути українським
Йосиф ЗІСЕЛЬС
Я не вважаю, що повинен обов’язково дожити до цього меморіалу. Головне – щоби усі провели це через свої рефлексії, через свої мозок і серце. Через катарсис, нарешті.
06.04.21 | | Україна
Прірва дивиться на нас
Андрій ЛЮБКА
Чи заковтне суспільство цей гачок санкцій, анархії, фальсифікацій і правового хаосу, щоб розчистити поле на другий президентський термін?
06.04.21 | | Дискурси
Радянська прелюдія до нацистського Голокосту
Олександр Вітолін
«Щасливий ранок життя» – радісно писав в жовтні 1939 року Сруль Ашендорф. І невдовзі галицькі євреї пізнали принади радянських репресій
06.04.21 | | Минуле
Майте Бога в серці
Андрій Бондар
Коли стається непоправне, не варто нікуди поспішати. Непоправне все одно вже трапилося, його ніяк не скасуєш. Тому не потрібно нікуди бігти і мерщій залагоджувати справи.
05.04.21 | | Дискурси
Плагіат з Франка й не тільки
Євген Нахлік
Якщо в сучасній дисертації міркування Івана Франка подаються як власні висновки дисертантки, то, отже, його наукові праці досі актуальні.
05.04.21 | | Минуле
Тепер ще треба пістолет
Юрко ТИМЧУК
Якщо ваші друзі переконують вас в необхідності переговорів з ворогами - значить, зрадники вже про все домовилися. Огляд подій тижня в Україні
05.04.21 | | Україна
Архітектура модернізму: все для Людини
Ліна Дегтярьова
Модернізм є досить специфічною архітектурою у своїй простоті: у ній все працює на Людину, навіть відсутність прикрас
05.04.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.