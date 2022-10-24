Чарльз III продає улюблених скакунів своєї матері.

Королева Елізабет II була затятою вершницею і заводчинею коней.

Король Чарльз III вирішив продати 14 скакунів, успадкованих від своєї матері Елізабет II. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Королева була затятою вершницею, розведення коней було її найулюбленішим гобі. На її королівському кінному заводі у Сандрінгемі, який вона успадкувала від батька, короля Георга VI, були зібрані одні з найкращих скакунів світу.

У понеділок про продаж коней оголосив аукціонний будинок Tattersalls у Ньюмаркеті. Серед коней, виставлених на аукціон, – Лав Аффейрз (Love Affairs), тренований легендарним берейтером Клайвом Коксом (Clive Cox) із Ламборна. Цей кінь приніс королеві перемогу на верхогонах у Ґудвуді лише за кілька днів до її смерті.

Інший чемпіон зі стаєнь королеви, виставлений на продаж, – скакун Джаст Файн (Just Fine), який переміг на верхогонах у Лестері четвертого жовтня. Його тренував не менш відомий берейтор сер Майкл Стаут (Michael Stoute) із Ньюмаркета.

Менеджер Елізабет II з кінної індустрії Джон Воррен (John Warren) розповідав, що коні були для королеви чудовим способом відволіктися від інших обов'язків, а її підтримка кінного спорту надала поважного імпульсу розвитку верхогонів у Великій Британії. «Я впевнений, що якби Елізабет II не стала монархинею, вона знайшла б покликання у конях. Це було в неї в генах», – зазначив Воррен.