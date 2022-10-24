Чарльз III продає улюблених скакунів своєї матері.

Королева Елізабет II була затятою вершницею і заводчинею коней.

 

 

Король Чарльз III вирішив продати 14 скакунів, успадкованих від своєї матері Елізабет II. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Королева була затятою вершницею, розведення коней було її найулюбленішим гобі. На її королівському кінному заводі у Сандрінгемі, який вона успадкувала від батька, короля Георга VI, були зібрані одні з найкращих скакунів світу.

 

У понеділок про продаж коней оголосив аукціонний будинок Tattersalls у Ньюмаркеті. Серед коней, виставлених на аукціон, – Лав Аффейрз (Love Affairs), тренований легендарним берейтером Клайвом Коксом (Clive Cox) із Ламборна. Цей кінь приніс королеві перемогу на верхогонах у Ґудвуді лише за кілька днів до її смерті.

 

Інший чемпіон зі стаєнь королеви, виставлений на продаж, – скакун Джаст Файн (Just Fine), який переміг на верхогонах у Лестері четвертого жовтня. Його тренував не менш відомий берейтор сер Майкл Стаут (Michael Stoute) із Ньюмаркета.

 

Менеджер Елізабет II з кінної індустрії Джон Воррен (John Warren) розповідав, що коні були для королеви чудовим способом відволіктися від інших обов'язків, а її підтримка кінного спорту надала поважного імпульсу розвитку верхогонів у Великій Британії. «Я впевнений, що якби Елізабет II не стала монархинею, вона знайшла б покликання у конях. Це було в неї в генах», – зазначив Воррен.

 

Представник аукціону Tattersall Джиммі Джордж (Jimmy George) заявив, що у продажу коней немає нічого незвичайного і що королівських коней продавали щороку. «У королеви були свої племінні кобили, вона розводила скакунів і продавала їх, не можна ж тримати в себе всіх. Щороку власники продають своїх годованців. Його Величність просто робить те, що роблять усі власники», – пояснив Джордж. На думку Джорджа, продаж скакунів Елізабет II на аукціоні зовсім не означає кінець зв'язку королівської родини з верхогонами.

24.10.2022

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