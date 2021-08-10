Американка подала позов проти принца Ендрю.

Позивачка звинуватила сина Елізабет ІІ в сексуальному насильстві, вчиненому 20 років тому.

Принц Ендрю і Вірджинія Джуфре

Американка Вірджинія Джуфре (Virginia Giuffre), яка стверджує, що британський принц і герцог Йоркський Ендрю 20 років тому вчинив щодо неї акти сексуального насильства, в понеділок, дев’ятого серпня, подала на нього позов до суду на території США. Про це повідомив телеканал Sky News з покликом на слова адвоката позивачки Девіда Бойса (David Boies).

«У нашій країні жодна людина, чи то президент, чи то принц, не може стояти над законом, і жодної людини, якою б слабкою й безпорадною вона не була, не можна виключити зі сфери захисту закону. Протягом останніх п'яти років принц Ендрю і його радники блокували всі спроби залагодити цю справу, не доводячи її до судового розгляду. Уже давно пора закликати його до відповідальності», – заявив Бойс.

Вірджинія Джуфре, яка нині мешкає в Австралії з чоловіком і трьома дітьми, заявляє, що стала жертвою американського бізнесмена Джеффрі Епштейна (Jeffrey Epstein), який нібито звів її з принцом. Вона стверджує, що син Елізабет II тричі вступав з нею в сексуальний зв'язок проти її волі в 2001 році, коли їй було лише 17 років. Вона вимагає від 61-річного принца компенсації за завдану фізичну і моральну шкоду.

Сам герцог Йоркський неодноразово заперечував твердження про сексуальний зв'язок з 17-річною дівчиною. За його словами, він ніколи не зустрічався з Джуфре, а фотографія, на якій вони зображені разом в компанії коханки Епштейна Ґілейн Максвелл (Ghislaine Maxwell), є підробкою.

У листопаді 2019 року принц був змушений відмовитися від виконання офіційних обов'язків на тлі заяв Джуфре про те, що він був серед кількох чоловіків, з якими її примушували займатися сексом Епштейн і Максвелл.

Епштейна затримали правоохоронні органи штату Нью-Йорк в липні 2019 року. Йому висунули звинувачення в сексуальному насильстві й втягуванні неповнолітніх в проституцію. Прокуратура заявила про наявність свідчень того, що в 2002-2005 роках він організував візити в свій будинок на Мангеттені десятків неповнолітніх дівчат, наймолодшій з яких було 14 років. Кримінальне переслідування фінансиста в США було припинено після його самогубства в тюремній камері 10 серпня 2019 року.