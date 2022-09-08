Британська королева Елізабет ІІ померла.

Об’єднане Королівство очолюватиме старший син королеви король Чарльз, колишній принц Вельський.

Королева Великої Британії Елізабет ІІ померла у четвер, 8 вересня, на 97-му році життя в замку Балморал у Шотландії. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на заяву Букінґемського палацу.

Поруч із королевою в замку перебували спадкоємець престолу принц Чарльз з дружиною, герцогинею Корнуольською Каміллою, та сестрою, принцесою Анною. Окрім того, до замку прибули другий син королеви принц Ендрю, герцог Йоркський, та молодший син принц Едвард, граф Весекський, а також онук, принц Вільям.

Відтак королівство очолюватиме старший син королеви Чарльз, колишній принц Вельський, як новий король і глава держави для 14 королівств Співдружності. «Смерть моєї улюбленої матері Її Величності Королеви є моментом найбільшого смутку для мене та всіх членів моєї родини. Ми глибоко сумуємо з приводу смерті дорогого Суверена та дуже коханої Матері. Я знаю, що її втрата буде глибоко переживана по всій країні, королівствах і Співдружності, а також незліченній кількості людей у ​​всьому світі», – заявив новий британський монарх.

Лише кількома місяцями раніше Об’єднане Королівство відзначило 70-річчя перебування Елізабет II на троні. Вона встановила рекорд тривалості монаршого правління.

У липні стало відомо, що Букінґемський палац уперше за десять років відредагував перелік обов'язків королеви на тлі повідомлень про проблеми монархині зі здоров'ям.

Елізабет II народилася 21 квітня 1926 року у Лондоні. Вона зійшла на трон шостого лютого 1952 року після смерті батька – короля Ґеорґа VI. За час свого владарювання вона призначила п’ятнадцятьох прем’єр-міністрів Великої Британії. Чинну керівницю уряду Ліз Трасс Елізабет II призначила за два дні до своєї смерті.