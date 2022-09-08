Байден продовжив режим надзвичайного стану через загрозу втручання у вибори.

Надзвичайний стан у Сполучених Штатах було оголошено ще 2018 року попередньою адміністрацією.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден продовжив ще на один рік дію режиму національного надзвичайного стану (НС) у зв'язку зі загрозою іноземного втручання у вибори чи підриву суспільної довіри до них. Про це повідомив інформаційний портал MSN з покликом на пресслужбу Білого дому.

«Хоча не було жодних доказів того, що іноземна держава змінила результати чи підрахунок голосів на будь-яких виборах у США, іноземні держави історично прагнули використати вільну та відкриту політичну систему Америки», — зазначив Байден у листі, опублікованому Білим домом.

За його словами, спроможності осіб, які перебувають «здебільшого або в значній частині» за межами США, втручатися в голосування, у тому числі за допомогою «несанкціонованого доступу до інфраструктури виборів і виборчих кампаній або прихованого поширення пропаганди та дезінформації», продовжує становити незвичайну та надзвичайну загрозу для національної безпеки та зовнішньої політики Сполучених Штатів.

«В останні роки поширення цифрових пристроїв та інтернет-комунікацій призвело до значної вразливості та збільшило масштаби й інтенсивність загрози іноземного втручання», – додав лідер США.

Раніше у Вашінґтоні звинувачували російську сторону у спробах вплинути на виборчий процес у США. Москва постійно відкидала такі звинувачення.

Надзвичайний стан у Сполучених Штатах було оголошено ще 12 вересня 2018 року попередньою адміністрацією. Повідомлення про пролонґацію режиму НС буде опубліковано у Федеральному реєстрі та передано до Конґресу США. Проміжні вибори до Палати представників і Сенату США відбудуться восьмого листопада.