П'ять країн погрожують обмежити в'їзд росіян до Шенґену.

Вони назвали російських туристів загрозою громадській безпеці.

 

 

Латвія, Литва, Польща, Фінляндія та Естонія у спільній заяві назвали в'їзд росіян до країн Шенґенської зони загрозою громадській безпеці. Вони зажадали від Європейської комісії запропонувати «відповідні заходи щодо віз», які «рішуче скоротять потік російських громадян до Європейської Унії та Шенґенської зони». А якщо країни – члени ЄУ не зможуть домовитися про колективний підхід, то вони розглядають можливість на національному рівні скоротити кількість громадян Росії, які в'їжджають до їхніх країн. Про це повідомляє газета The Financial Times.

 

«Поки таких заходів не буде вжито на рівні Євроунії, ми розглянемо можливість запровадження тимчасових заходів на національному рівні, щоб вирішити невідкладні питання громадської безпеки, пов'язані зі зростанням припливу російських громадян через наші кордони», – наголошується в документі.

 

Автори заяви зазначають, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до їхніх країн в'їхало близько 700 тисяч росіян, більшість із яких – туристи, які використовують прикордонні з РФ держави як ворота для поїздок до західних країн ЄУ на відпочинок.

 

«Ми вважаємо, що це може стати поважною загрозою громадській безпеці», – йдеться у зверненні, в якому також наголошується на необхідності збереження винятків «для дисидентів, а також інших гуманітарних випадків». «Нам необхідно продовжувати підтримувати противників путінського режиму та надавати їм можливості покинути Росію», – зазначається у заяві.

31.08.2022

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